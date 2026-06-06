Knicks sobreviven al empuje de los Spurs para liderar 2

SAN ANTONIO — Karl-Anthony Towns ha estado donde Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs están ahora — el grupo talentoso que está tratando de superar la barrera pero sigue cometiendo errores que los colocan en situaciones imposibles.

La experiencia de Towns, forjada a través de algunas recientes derrotas en los playoffs, parece estar guiando al New York Knicks, que contuvo un último esfuerzo de los Spurs el viernes por la noche para una victoria de 105-104 en el Juego 2 en el Frost Bank Center y una ventaja de 2-0 en la serie de finales de la NBA.

Gracias a la consistencia de Towns en ambos lados de la cancha, los Knicks están a dos juegos de hacer historia. Nueva York se unió a los Chicago Bulls de 1993 y a los Houston Rockets de 1995 como los únicos equipos en ganar los dos primeros juegos de las Finales como visitantes. Ambos equipos se coronaron campeones.

Si los Knicks siguen ese guion, su emocionante victoria en el Juego 2 será recordada como un catalizador para ganar su primer título de la NBA desde 1973.

Towns no estaba en la cancha para el último tiro de Wembanyama, un jumper de 20 pies que no encontró la red antes de que sonara la bocina. Mitchell Robinson defendió a Wembanyama allí, y en otra posesión crítica en la que parecía mostrar su inexperiencia.

Pero Towns estaba en la cancha cuando Wembanyama tomó un rebote con 11.8 segundos restantes y el marcador empatado en 104. Los Spurs podrían haber consumido el tiempo para el último tiro, pero Wembanyama lanzó un pase a Stephon Castle cuando Castle no estaba preparado, lo que llevó a que Jalen Brunson recuperara el balón suelto y fuera foulado por Wembanyama. Brunson anotó el primer tiro libre de los dos, decidiendo el juego.

Towns anotó 21 puntos con 13 rebotes y cuatro asistencias en 33 minutos. Wembanyama anotó 29 puntos, incluyendo 10 en el último cuarto cuando los Spurs se recuperaron de un déficit de 14 puntos para tomar una ventaja de dos puntos con 57 segundos restantes.

“Estuve del otro lado donde eres un equipo joven y estás tratando de hacer mucho para ganar el juego,” dijo Towns. “Y creo que para nosotros, seguimos apoyándonos en la experiencia y seguimos apoyándonos en la palabra ‘ejecución’.”

Hace dos años, Towns estaba en Minnesota cuando los Timberwolves tomaron los primeros dos juegos en la carretera contra los campeones entonces campeones Denver Nuggets y ganaron la serie en siete juegos para avanzar a las finales de la Conferencia Oeste. Estuvo en este equipo más reciente de los Knicks que cedió la ventaja de campo en las finales del Este el año pasado contra los Indiana Pacers y nunca se recuperó.

“Obviamente, entras en el nuevo año, es un nuevo viaje, nuevas piezas. Algo es diferente. Nuevo conjunto de objetivos y todo,” dijo Brunson. “Así que se trata de crecer juntos como equipo y simplemente pasar por tus batallas, pasar por el viaje, pasar por los altibajos, y asegurarte de que todos estamos enfocados en una sola cosa.”

Los Knicks han ejecutado a la perfección con 13 victorias consecutivas en los playoffs, y su octava victoria seguida fuera de casa requirió de toda la astucia que han desarrollado en los últimos años. Towns anotó 17 en la primera mitad, lanzando repetidamente a Wembanyama fuera de balance con su variedad de movimientos ofensivos, y los Knicks necesitaban jugar a través de él en una noche en la que Brunson lanzó 7 de 25 desde el campo.

Wembanyama no ha dominado esta serie como lo hizo en las dos anteriores, especialmente contra el Oklahoma City Thunder en una serie agotadora y emocional de siete juegos. Dirigida por Towns y Robinson, la defensa de los Knicks ha mantenido a Wembanyama con un 40 por ciento de acierto y 10 pérdidas de balón en dos juegos.

Towns ha sido, indiscutiblemente, el jugador más valioso de la serie hasta este punto. Promedia 19.5 puntos, 12.5 rebotes y cuatro asistencias con un porcentaje de acierto del 56 por ciento y un plus-25 en dos juegos muy reñidos.

El papel de Towns en los Knicks esta temporada ha estado evolucionando, y no parece coincidencia que jueguen su mejor baloncesto cuando él está en la cancha en el centro de todo lo que hacen.

“Finalmente llegamos a un punto en el que él estaba cómodo, yo estaba cómodo, Jalen estaba cómodo, OG estaba cómodo, Mikal estaba cómodo. Y para mí, eso es lo que se trata de la temporada regular,” dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “La temporada regular se trata de encontrar tu camino para que puedas prepararte para esta época del año. Y habrá muchos altibajos. Y espero que haya adversidad. Espero de todo corazón que haya adversidad. Porque tenemos que ver si somos lo suficientemente fuertes cuando se trata de estar conectados para ver si podemos superarla durante la temporada regular. Por lo tanto, cuando lleguemos aquí, todo lo que encontremos, ya lo hemos conquistado durante la temporada regular. Sabremos cómo manejarlo.”

Uno de los cambios que los Knicks hicieron llegó cerca de mediados de temporada, cuando ajustaron su ofensiva para adaptarse a Towns y no al revés. Luego, durante la serie contra Atlanta hace seis semanas, Brown realizó un ajuste aún mayor. Con los Knicks perdiendo 2-1 y enfrentando un Juego 4 crítico en Atlanta, comenzó a destacar a Towns como creador de juego.

Los Knicks no han perdido desde entonces y ahora tienen la oportunidad de asegurar un título en casa si hacen bien las cosas en los próximos dos juegos, comenzando el lunes en el Juego 3 en el Madison Square Garden.

“Es una sensación increíble como entrenador saber lo mentalmente fuerte que es tu equipo sin importar la situación que tengan por delante,” dijo Brown. “Verlos seguir luchando y luchando y luchando y luchando, sin importar cuál sea el marcador, sin importar cuánto tiempo quede en el reloj, es simplemente una sensación fantástica. La NBA es dura. No experimentas lo que estoy experimentando con este grupo a menudo, y es una alegría absoluta estar cerca de ellos.”