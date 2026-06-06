Los Knicks sobreviven para tomar ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA después de que el tiro decisivo de Jalen Brunson hundiera a los Spurs

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Los New York Knicks regresarán al Madison Square Garden a sólo dos victorias de poner fin a su larga sequía de campeonatos.

Jalen Brunson anotó un tiro libre que dio la ventaja en los últimos segundos el viernes por la noche, llevando a los Knicks a una victoria por 105-104 sobre los Spurs en el Juego 2. Momentos antes, Victor Wembanyama falló un tiro en salto que podría haber inclinado el juego a favor de San Antonio.

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El pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns, anotó 21 puntos y 13 rebotes, mientras que Brunson y Mikal Bridges anotaron 20 cada uno para los Knicks. Han ganado 13 seguidos, la segunda racha más larga de cualquier equipo en la historia de los playoffs de la NBA.

Los Knicks son ahora apenas el tercer equipo en ganar los dos primeros partidos de una final como visitante, uniéndose a Michael Jordan y los Chicago Bulls de 1993, y a Hakeem Olajuwon y los Houston Rockets de 1995.

Ambos equipos ganaron campeonatos, los Bulls necesitaron seis juegos para derrotar a los Phoenix Suns, los Rockets regresaron a casa después de ganar esos dos primeros juegos en Orlando y barrer al Magic. Los Knicks, que buscan su primer campeonato desde 1973, están en posición de unirse a ellos.

Wembanyama, después de una primera mitad muy tranquila, anotó 29. De’Aaron Fox anotó 20 para San Antonio.

La serie ahora se traslada a Nueva York. El tercer juego se jugará el lunes por la noche en el Madison Square Garden.

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Los Spurs borraron un déficit de 12 puntos a mediados del último cuarto, completando la remontada cuando Wembanyama convirtió una jugada de tres puntos con 57 segundos restantes para darle a San Antonio su primera ventaja en casi dos cuartos, 104-102.

Brunson anotó en la siguiente posesión, apenas su séptima canasta en 24 tiros esa noche, y el juego estaba empatado. Wembanyama falló un tiro en salto largo, OG Anunoby consiguió el rebote para Nueva York cuando faltaban 30 segundos, los Knicks pidieron tiempo y el escenario estaba listo.

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Los Spurs consiguieron la parada que necesitaban, pero Victor Wembanyama perdió el balón en la siguiente posesión. Brunson recibió una falta momentos después y puso a los Knicks nuevamente al frente definitivamente antes de que el reloj llegara a cero.

El tercer juego está programado para las 8:30 pm del lunes en Nueva York.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.

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