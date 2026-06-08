Chismes de fútbol: Fernandes, Van Hecke, Maguire, Jones, Diomande, Olise, Silva

El Real Madrid se sumará a la carrera por fichar al centrocampista portugués Mateus Fernandes, de 21 años, tras el descenso del West Ham de la Premier League. (Sun)

El Brighton ha rechazado una segunda oferta del Tottenham Hotspur por el defensor central holandés Jan Paul van Hecke, de 25 años. (Talksport)

Harry Maguire podría ser autorizado para dejar el Manchester United este verano, tan solo meses después de que el defensor inglés, de 33 años, firmara un nuevo contrato. (Football Insider)

El Inter de Milán ha presentado una oferta por el mediocampista inglés Curtis Jones, de 25 años, pero actualmente está lejos de la valoración del Liverpool. (Gazzetta dello Sport – en italiano)

El Liverpool podría utilizar al delantero neerlandés Cody Gakpo, de 27 años, como moneda de cambio en su intento por fichar al extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años, del RB Leipzig. (Teamtalk)

El Bayern de Múnich ha afirmado que no tiene intención de vender a Michael Olise después de que el Real Madrid dijera que ofrecerían 130 millones de libras por el extremo francés, de 24 años. (Bild – en alemán)

Bernardo Silva afirma que unirse al Barcelona es “una opción” después de dejar el Manchester City, pero el centrocampista portugués, de 31 años, aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. (Marca – en español)

El guardameta italiano Guglielmo Vicario, de 29 años, del Tottenham, ha surgido como el favorito mientras la Juventus busca fichar un nuevo portero. (Gazzetta dello Sport – en italiano)

El Coventry City ha presentado una oferta récord de 20 millones de libras por Carl Rushworth, el guardameta inglés de 24 años que ayudó a los Sky Blues a ganar el Championship mientras estaba cedido por el Brighton la temporada pasada. (Talksport)