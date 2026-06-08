American Airlines supuestamente pausa 6 rutas nacionales ante la presión de los precios del combustible relacionada con el conflicto de Irán.

American Airlines suspende temporalmente seis rutas domésticas este verano, ya que los elevados costos del combustible vinculados al conflicto en Irán continúan presionando a las compañías aéreas de la industria de la aviación. El mayor transportista aéreo dijo que las rutas afectadas se suspenderán solo durante agosto y septiembre y enfatizó que ninguna ruta se está eliminando permanentemente, según FOX 5 Nueva York. Un informe separado de Simple Flying indicó que las rutas estarán fuera de servicio del 5 de agosto al 5 de octubre.

“American ha ajustado estacionalmente el servicio en rutas selectas en agosto y septiembre mientras la aerolínea perfecciona su crecimiento de capacidad para 2026”, dijo American.

Las rutas afectadas incluyen: – Los Ángeles (LAX) a Cleveland (CLE) – Los Ángeles (LAX) a Columbus (CMH) – Los Ángeles (LAX) a Pittsburgh (PIT) – Los Ángeles (LAX) a Washington Dulles (IAD) – Charlotte (CLT) a Ontario (ONT) – Charlotte (CLT) a Sacramento (SMF)

Simple Flying señaló que la ruta de Los Ángeles a Cleveland fue una de las incorporaciones más recientes a la red de American, que se lanzó en abril. El anuncio de suspensión llega justo después de dos meses de servicio. Los pasajeros afectados por los cambios de horario recibirán arreglos de viaje alternativos o reembolsos, reportó FOX 5.

“Los viajeros en rutas afectadas recibirán arreglos de viaje alternativos o un reembolso de acuerdo con la política de cambios de horario amigable para el cliente de American”, dijo la aerolínea.