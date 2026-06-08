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Stacey King, tres veces campeona de la NBA con los Chicago Bulls, muere a los 59 años

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Gabriel Sánchez
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La ex estrella de los Chicago Bulls y locutora de la NBA Stacey King murió a los 59 años, anunció el equipo el domingo.

King, miembro del famoso equipo de tres turbas de los Bulls a principios de la década de 1990 y locutor de televisión favorito de los fanáticos del equipo, está siendo llorado por el equipo después de su repentina muerte.

“Stacey King era un miembro querido de la familia Bulls y una de las personalidades verdaderamente únicas en la historia de nuestra organización”, dijo el propietario de los Bulls, Jerry Reinsdorf, en un comunicado. “Su conexión con Chicago, los Bulls y nuestros fanáticos se extendió por más de tres décadas, primero como jugador y luego como la voz inconfundible que ayudó a llevar el baloncesto de los Bulls a los hogares de generaciones de fanáticos”.

Stacey King sostiene una pelota de baloncesto en la cancha
Stacey King de los Chicago Bulls lanza un tiro libre contra los Washington Bullets alrededor de 1990. King jugó para los Bulls de 1989 a 1994.Archivo Focus On Sport / Getty Images

King fue seleccionado por los Bulls con la sexta selección general en el draft de la NBA de 1989. Promedió 6,6 puntos y 3,3 rebotes por partido durante partes de cinco temporadas en Chicago, ganando tres campeonatos consecutivos con los Bulls entre 1991 y 1993.

Fue traspasado a los Minnesota Timberwolves durante la temporada 1993-94 y terminó su carrera con paradas en Miami, Dallas y Boston.

Se unió a las transmisiones de los Bulls durante la temporada 2006-07, presentando programas previos y posteriores al juego y finalmente convirtiéndose en el comentarista de color del equipo. Había trabajado junto a Adam Amin en ese puesto desde la temporada 2020-21 para el equipo.

â€”A Stacey le encantaba ser un Toro. Se podía sentir en todo lo que hacía: la forma en que jugaba, la forma en que contaba los juegos y la forma en que se conectaba con nuestros fanáticos”, dijo el presidente del equipo, Michael Reinsdorf, en un comunicado. “Tenía un don único para unir a la gente y hacer que cada juego fuera personal. Ya fuera a través de una transmisión, una conversación o una foto con un fanático, Stacey hacía que la gente se sintiera vista y valorada. Tuvimos la suerte de conocerlo no solo como jugador y locutor, sino también como amigo. Stacey realmente se preocupaba Se trata de personas, y él hizo que nuestra organización fuera mejor. Lo extrañaremos muchísimo, y su impacto, memoria y legado seguirán siendo parte de los Chicago Bulls para siempre”.

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