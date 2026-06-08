Stacey King, tres veces campeona de la NBA con los Chicago Bulls, muere a los 59 años

La ex estrella de los Chicago Bulls y locutora de la NBA Stacey King murió a los 59 años, anunció el equipo el domingo.

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King, miembro del famoso equipo de tres turbas de los Bulls a principios de la década de 1990 y locutor de televisión favorito de los fanáticos del equipo, está siendo llorado por el equipo después de su repentina muerte.

“Stacey King era un miembro querido de la familia Bulls y una de las personalidades verdaderamente únicas en la historia de nuestra organización”, dijo el propietario de los Bulls, Jerry Reinsdorf, en un comunicado. “Su conexión con Chicago, los Bulls y nuestros fanáticos se extendió por más de tres décadas, primero como jugador y luego como la voz inconfundible que ayudó a llevar el baloncesto de los Bulls a los hogares de generaciones de fanáticos”.

Stacey King de los Chicago Bulls lanza un tiro libre contra los Washington Bullets alrededor de 1990. King jugó para los Bulls de 1989 a 1994. Archivo Focus On Sport / Getty Images

King fue seleccionado por los Bulls con la sexta selección general en el draft de la NBA de 1989. Promedió 6,6 puntos y 3,3 rebotes por partido durante partes de cinco temporadas en Chicago, ganando tres campeonatos consecutivos con los Bulls entre 1991 y 1993.

Fue traspasado a los Minnesota Timberwolves durante la temporada 1993-94 y terminó su carrera con paradas en Miami, Dallas y Boston.

Se unió a las transmisiones de los Bulls durante la temporada 2006-07, presentando programas previos y posteriores al juego y finalmente convirtiéndose en el comentarista de color del equipo. Había trabajado junto a Adam Amin en ese puesto desde la temporada 2020-21 para el equipo.

â€”A Stacey le encantaba ser un Toro. Se podía sentir en todo lo que hacía: la forma en que jugaba, la forma en que contaba los juegos y la forma en que se conectaba con nuestros fanáticos”, dijo el presidente del equipo, Michael Reinsdorf, en un comunicado. “Tenía un don único para unir a la gente y hacer que cada juego fuera personal. Ya fuera a través de una transmisión, una conversación o una foto con un fanático, Stacey hacía que la gente se sintiera vista y valorada. Tuvimos la suerte de conocerlo no solo como jugador y locutor, sino también como amigo. Stacey realmente se preocupaba Se trata de personas, y él hizo que nuestra organización fuera mejor. Lo extrañaremos muchísimo, y su impacto, memoria y legado seguirán siendo parte de los Chicago Bulls para siempre”.