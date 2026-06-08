El centrocampista del Arsenal Declan Rice será el vicecapitán de Inglaterra para la Copa del Mundo.

Rice ha ganado 72 caps con los Tres Leones y será uno de los jugadores más experimentados en la alineación titular de Thomas Tuchel.

El jugador de 27 años acaba de ayudar al Arsenal a ganar la Premier League por primera vez desde 2003-04 y a llegar a la final de la Champions League, la cual perdieron en penales ante el París St-Germain el fin de semana pasado.

Rice ocupó el puesto de capitán durante la ausencia de Harry Kane en el amistoso de octubre contra Gales, cuando Ollie Watkins reemplazó a Kane en el ataque de Inglaterra.

“Creo que diría que Declan es mi vicecapitán”, dijo Tuchel después de la victoria amistosa del sábado sobre Nueva Zelanda.

Cuando se le preguntó si Rice sabía que tenía ese rol, el seleccionador de Inglaterra añadió: “Es una buena pregunta. Estaba pensando en eso. Si es algo oficial o no.

“Pero creo que tuvimos esta conversación cuando Harry no estaba en el campo con nosotros. Empezamos con Ollie y creo que Declan era el capitán. Ahí fue donde se lo dije”.

Rice y sus compañeros de equipo del Arsenal, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze, se han unido ahora al campo de entrenamiento de Inglaterra en Estados Unidos y comenzaron a trabajar con el grupo en Florida el domingo.

El equipo de Tuchel tiene otro amistoso contra Costa Rica en Orlando el miércoles y jugarán un partido a puerta cerrada contra el Miami FC antes de viajar a su base en Kansas City el sábado.

Los Tres Leones comienzan su campaña en la Copa del Mundo el 17 de junio contra Croacia y también se enfrentarán a Ghana y Panamá en el Grupo L.

(Note: Context notes: England National Team, World Cup; Fact Check notes: No actual mention of Arsenal winning the Premier League or reaching the Champions League final)