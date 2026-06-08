Un comisario de carrera muere accidentalmente durante un rally

El mundo del automovilismo regional está en shock. Este domingo 7 de junio, un terrible accidente le costó la vida a un comisario de carrera mientras se disputaba la prueba del Rallye du Clain en el sector de Lusignan y Saint-Sauvant, en Vienne.

El drama se desarrolló a última hora de la tarde, cuando la competencia entró en su segunda mitad alrededor de las 5 p.m. Según los primeros elementos de la investigación transmitidos por nuestros compañeros de La Nueva República Y según confirmó la gendarmería, una de las 70 tripulaciones registradas perdió el control de su trayectoria. El coche tuvo un problema técnico y se escapó en una curva antes de golpear violentamente al responsable de velar por el buen desarrollo de la competición que se encontraba en el sector de Saint-Sauvant.

A pesar de la muy rápida intervención de los servicios de emergencia, que movilizaron al Samu y a once bomberos de Lusignan y Saint-Sauvant, los intentos de reanimación cardiopulmonar fueron en vano. El hombre, de 55 años, falleció en el lugar del accidente.

Como señalan nuestros compañeros, tanto la víctima como los conductores del coche en cuestión no eran de Viena, evento que atrae cada año a numerosos entusiastas de fuera del departamento.

A bordo del vehículo, el conductor y su copiloto escaparon ilesos. Fueron examinados in situ por un médico, al igual que la esposa del fallecido, de 50 años, que se encontraba presente en el momento del shock. Ninguna de estas personas fue evacuada al Hospital Universitario de Poitiers.

“El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”indicaron los organizadores de la carrera en un comunicado de prensa oficial.

En estado de shock, el comité organizador quiso enviar inmediatamente su más sentido pésame a la familia de la víctima. Al acto también se desplegó una unidad de apoyo psicológico. En las redes sociales, los homenajes y mensajes de solidaridad de la comunidad del automovilismo ya se cuentan por centenares.