Quienes abogaron por la libertad de expresión en el Reino Unido y EE.UU. ahora la combaten. Y aquí está por qué: Palestina

Recuerda la controversia de los Versos Satánicos? ¿Recuerdas “Je suis Charlie”? ¿Recuerdas las constantes invocaciones a Voltaire y Orwell? La gran ironía de nuestra época es que muchos de los políticos que pasaron años ungidos como defensores de la libertad de expresión se han convertido en sus enemigos más entusiastas cuando el tema gira en torno a un tema: Palestina.

Durante décadas, los gobiernos occidentales han dado lecciones al mundo sobre valores liberales. Declararon la libertad de expresión como el sello distintivo de una sociedad democrática liberal. La protesta se consideraba patriótica, mientras que el derecho a ofender se consideraba sagrado. Luego llegó Gaza. De repente, los principios que una vez nos dijeron que eran innegociables se volvieron muy negociables de hecho.

En Gran Bretaña, donde nací y crecí, el gobierno proscribió al grupo de acción directa Palestine Action como organización terrorista, con el vergonzoso apoyo de 385 votos en el parlamento de todo el espectro político. Desde entonces, hemos sido testigos de sacerdotes, ancianos y discapacitados tomados por la policía por sostener carteles que simplemente decían “Me opongo al genocidio; apoyo a Palestine Action”. Su verdadero crimen fue atreverse a hablar en contra de un genocidio facilitado por Reino Unido.

La semana pasada, el Estado británico dio otro paso extraordinario en su campaña de represión contra figuras pro-Palestina, bloqueando a los comentaristas estadounidenses Cenk Uygur y Hasan Piker de ingresar al Reino Unido. El Ministerio del Interior no explicó su razonamiento, simplemente dijo que su presencia en el Reino Unido no era “propicia para el bien público”. The Guardian informó que se entendía que a ambos hombres se les había bloqueado debido a preocupaciones de que pudieran exacerbar el antisemitismo.

Las acciones son opacas, el mensaje es inequívoco: hay causas políticas que la élite británica acoge pero también causas políticas que teme mucho.

Esto ni siquiera se trata de las opiniones de Uygur o Piker. Si uno está de acuerdo con todo lo que cualquiera de los dos haya dicho alguna vez es irrelevante. Piker, por ejemplo, se refirió a algunos judíos ortodoxos como “endogámicos” y una vez dijo que EE. UU. “merecía” el 11 de septiembre, ambos comentarios ofensivos por los que después expresó arrepentimiento. Defender la libertad de expresión es crucial cuando esa expresión es controvertida. No se puede mostrar apoyo a la libre expresión solo defendiendo opiniones que ya compartes.

En EE. UU., donde ahora vivo y voto, la situación es aún más alarmante.

El enfoque de la administración Trump en las voces pro-palestinas y, en particular, en los estudiantes extranjeros, debería ser considerado como uno de los asaltos más graves a la libertad de expresión en la historia moderna de Estados Unidos. No me creas a mí. Incluso un juez de derecha, designado por Ronald Reagan, denunció la represión contra manifestantes estudiantiles como un “ataque frontal a la Primera Enmienda en general bajo la cobertura de una definición inconstitucionalmente amplia de antisemitismo”.

Estudiantes extranjeros como Mahmoud Khalil y Rûmeysa Öztürk se han encontrado investigados, arrestados y detenidos, no por actos de violencia, sino por su discurso. ¿Cuál fue el “crimen” de Öztürk? Coescribir un artículo de opinión en su periódico estudiantil pidiendo a la Universidad de Tufts desinvertir de empresas conectadas a Israel.

Este asalto a la libertad de expresión no se limita a no ciudadanos. El miércoles, el congresista republicano Randy Fine dijo que Piker, ciudadano estadounidense por nacimiento, “no debería ser permitido en Estados Unidos” y lo llamó “terrorista”.

Mientras tanto, el Congreso sigue proponiendo y aprobando resoluciones diseñadas para sofocar la crítica a Israel. A nivel estatal, las leyes que se oponen al boicot de Israel se están extendiendo rápidamente. Las universidades han sido objeto de una gran presión por parte de políticos, donantes y grupos de presión para castigar a los manifestantes pro-Palestina. Carreras han sido destruidas. Eventos han sido cancelados. Oradores han sido desinvitados. Académicos han sido señalados. Periodistas han sido difamados.

¿Cómo se puede justificar esto en una democracia? Ningún gobierno extranjero debería recibir inmunidad a la crítica. Ni China. Ni Arabia Saudita. Ni Israel.

Y sin embargo, el Estado judío autoproclamado ocupa un lugar único y extrañamente protegido en nuestro discurso político. La crítica que sería considerada rutinaria en cualquier otro contexto, como “¡no bombardeen hospitales! ¡No maten niños!”, es cínicamente renombrada como intolerancia antijudía.

Para ser claro, esto va mucho más allá de la mera censura. Es un asalto abierto y continuo a la democracia liberal misma. Porque una sociedad que no puede debatir honestamente sobre la política gubernamental, ya sea doméstica o extranjera, no puede gobernarse significativamente. Una sociedad que castiga la disidencia en un asunto solo fortalece a aquellos autoritarios que quieren reprimir cualquier asunto. Las restricciones a la libertad de expresión justificadas contra un grupo siempre se aplican, inevitablemente, en última instancia, a otros grupos.

Algunos de mis amigos liberales han instado al resto de nosotros en la izquierda a dejar de obsesionarnos con guerras extranjeras lejanas, dejar de criticar a los partidos Demócrata y Laborista por su (clara) complicidad en crímenes de guerra. Quieren que nos centremos en la amenaza muy real del autoritarismo creciente en EE. UU. y el Reino Unido. Pero la oposición a la destrucción de Gaza, y ahora también de Irán y Líbano, no puede separarse de la defensa de nuestras libertades democráticas en casa. Son parte y parcela de la misma lucha.

Un genocidio en el extranjero está ayudando a incubar el fascismo en casa. Encuesta tras encuesta muestra que los públicos del Reino Unido y EE. UU. han cambiado su apoyo de los israelíes a los palestinos. Y la respuesta de las personas pro-israelíes en el poder, al ver que no pueden ganar el argumento sobre Palestina, es ahora evitar que el argumento suceda.

La pregunta que enfrentan Gran Bretaña y EE. UU., por lo tanto, ya no es si la libertad de expresión está bajo ataque. La evidencia está frente a nuestros ojos. La pregunta ahora es si los ciudadanos de estas dos grandes democracias, a las que llamo hogar, seguirán tolerando la erosión de libertades que generaciones anteriores, desde los Levellers y los Chartists en el Reino Unido hasta los abolicionistas y el movimiento por los derechos civiles en EE. UU., lucharon tanto por asegurar.

Porque una vez que le damos a nuestros gobiernos el poder de decidir qué opiniones políticas son aceptables, ¿por qué asumirías que se detendrán en Palestina?

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