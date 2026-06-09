El CEO de Novo Nordisk dice que el fabricante de medicamentos está más activo que nunca en busca de acuerdos

Novo Nordisk está buscando acuerdos más que nunca, dijo el director ejecutivo del fabricante de medicamentos danés en una entrevista con CNBC el miércoles.

“Si nuestra ambición es ayudar a cientos de millones de pacientes, entonces necesitamos no solo lo mejor, sino el catálogo más amplio del mundo”, dijo el CEO de Novo Nordisk, Mike Doustdar. “Así que vamos a ver quién más tiene activos que sean complementarios a lo que tenemos. Y estamos bastante activos con esas conversaciones de desarrollo empresarial y adquisiciones, y verán más de eso también en el futuro”.

Novo creó el mercado de medicamentos para adelgazar GLP-1 con sus inyecciones semanales de Ozempic y Wegovy. Más recientemente, la compañía ha enfrentado preocupaciones de analistas sobre si su catálogo es lo suficientemente sólido como para seguir siendo líder en el cada vez más competitivo espacio de medicamentos para la obesidad.

El rival Eli Lilly ya ha superado a Novo en la participación de mercado de las inyecciones semanales de GLP-1, aunque Novo ha tomado la delantera en la nueva categoría de píldoras de GLP-1 para adelgazar.

Doustdar dijo que no está de acuerdo con las preocupaciones sobre los próximos tratamientos de Novo, argumentando que el fabricante de medicamentos tiene “uno de los mejores catálogos de la industria”. Se refirió a CagriSema de Novo, un candidato a fármaco que apunta a GLP-1 y amilina, que Novo espera que sea aprobado a finales de este año, y a un fármaco experimental que apunta a la amilina llamado zenagamtide, entre otros activos.

“Hay muchas cosas en mi catálogo en las que estoy emocionado en este momento pero que aún no he compartido con el mundo”, dijo. “Así que estoy increíblemente emocionado por nuestro catálogo, y solo diría a los inversores que están un poco escépticos, esperen y vean”.

Doustdar habló con CNBC después de que la compañía anunciara que su píldora Wegovy tuvo un mejor rendimiento de lo esperado en el primer trimestre, y elevó sus expectativas de beneficios para todo el año.

(Eli Lilly ha superado a Novo en la cuota de mercado de inyecciones semanales de GLP-1, pero Novo lidera en píldoras de GLP-1 para adelgazar).