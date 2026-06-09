Rivian apuesta a que su R2 EV convierta al fabricante de automóviles en un nombre familiar como Tesla

El CEO y fundador de Rivian, RJ Scaringe (derecha), habla con el empleado de larga data y ingeniero Max Koff durante un evento de lanzamiento el 2 de junio de 2026 para la SUV R2 de la compañía en Park City, Utah. Michael Wayland / CNBC.

PARK CITY, Utah – El CEO de Rivian, RJ Scaringe, está enérgico mientras recorre las exhibiciones de la nueva SUV R2 del fabricante de vehículos eléctricos. El fundador de la compañía pasa rápidamente de los sistemas de suspensión y software del EV a diferentes modelos del R2 que pronto comenzarán a llegar a los consumidores estadounidenses, incluido un modelo de nivel de entrada de aproximadamente $45,000 que Rivian dijo el martes se adelantará de finales de 2027 al próximo verano.

Pero hay nerviosismo en la voz de Scaringe mientras habla con empleados y medios de comunicación en el evento de lanzamiento del R2 en Utah occidental y se prepara para lanzar el vehículo, a partir del martes, al mundo.

Scaringe fundó el fabricante de EV en 2009. Ha hecho crecer a Rivian en una empresa con una capitalización de mercado de $ 22 mil millones que ocupó el primer lugar en la encuesta de satisfacción al cliente más reciente de Consumer Reports, pero el último en fiabilidad predictiva de la industria debido a problemas informados por los consumidores con sus primeros vehículos.

Eso es inusual para una marca automotriz. Típicamente, cuantos más problemas tiene una marca, más bajo es su rango de satisfacción del cliente, pero no Rivian.

Es un testimonio de la marca que Scaringe, un entusiasta automotriz y emprendedor tecnológico de 43 años, ha construido. Ese tipo de satisfacción del cliente también es más difícil de mantener a medida que una marca crece, que es el objetivo de Rivian con el R2.