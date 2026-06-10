Auditoría encuentra evidencia de fraude en la búsqueda de reclamos de acuerdos por conmoción cerebral

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Robert Klemko de ESPN informa que cinco bufetes de abogados que representan a 98 jugadores retirados de la NFL están acusados ​​de “conspirar para defraudar” al fondo de liquidación de conmociones cerebrales de la NFL. Una auditoría realizada por un par de Expertos Especiales fijó las pérdidas en más de 87 millones de dólares.

La auditoría concluye que las empresas trabajaron con médicos específicos para realizar diagnósticos inválidos de la enfermedad de Parkinson.

Los hallazgos se hicieron públicos el lunes, en una decisión escrita de 51 páginas.

La NFL, a través de un portavoz, dijo que estaba “satisfecha” con la decisión. En última instancia, se liberó el fondo de liquidación por conmociones cerebrales para obtener la aprobación del tribunal. Cualquier fraude contra el fondo equivale a un fraude directo a la NFL.

La auditoría recomienda denegar las reclamaciones pendientes para jugadores retirados presentadas por los cinco bufetes de abogados o evaluadas por ocho médicos específicos.

“Los remedios que impusieron los magistrados especiales están previstos en el acuerdo de conciliación y fueron necesarios dado el alcance de la mala conducta descubierta por la investigación del Administrador de Reclamaciones”, dijo la liga. “Tenemos la esperanza de que esta decisión disuada futuras malas conductas”.

El fondo de liquidación ha generado más de una controversia previa. En 2021, la NFL prometió poner fin a la práctica de “normas raciales”, que hacía más difícil para los jugadores negros demostrar un deterioro cognitivo en un esfuerzo por asegurar beneficios. También en 2021, se consideró que un bufete de abogados de Florida influyó en los médicos y falsificó registros médicos.

El acuerdo paga beneficios basados ​​en diagnósticos específicos, sin requerir prueba de que las condiciones fueron el resultado de jugar fútbol americano en el nivel de la NFL.

No se han presentado cargos penales. Sin embargo, los Magistrados Especiales tienen el poder de remitir sus conclusiones a las autoridades federales pertinentes.