Canadá vs Bosnia

Canadá buscará vindicar las afirmaciones optimistas del entrenador Jesse Marsch sobre su equipo al conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo al enfrentarse a Bosnia-Herzegovina el viernes.

Los anfitriones del torneo se encuentran en una posición rara al ser los favoritos en un juego de la Copa del Mundo, con el enfrentamiento del Grupo B en Toronto visto como una clara oportunidad para que Canadá haga historia.

Incluso un empate significaría un avance para Canadá. Han perdido los seis partidos previos en las finales de la Copa del Mundo, terminando en el último lugar de su grupo en 1986 y hace cuatro años en Catar.

Pero Marsch claramente tiene una gran confianza en este equipo, al que calificó como “el mejor equipo que Canadá haya tenido”.

Cumplir con esa afirmación contra Bosnia no será una tarea fácil.

Bosnia mostró una gran resilencia al clasificarse para el torneo a través de los play-offs de la UEFA, remontando un gol en contra en la semifinal contra Gales y en su partido final con Italia para ganar ambos encuentros en penales.

Están buscando conseguir solo su segunda victoria en unas finales de la Copa del Mundo, habiendo vencido previamente a Irán 3-1 en 2014 en su única aparición anterior desde que el país ganó independencia de Yugoslavia en 1992.

[A aunque los empates amistosos con Macedonia del Norte y Panamá en sus partidos de preparación apenas fueron resultados inspiradores, Bosnia se enfrenta al juego con una buena racha en competencias, perdiendo solo uno de sus últimos 11 partidos (5 victorias, 5 empates).

Sin embargo, el optimismo de Canadá para cambiar eso se basa principalmente en su defensa.

Desde su eliminación en los cuartos de final de la Copa de Oro el año pasado, Canadá ha mantenido la portería a cero en ocho de sus 10 partidos.

Y el delantero Promise David cree que esa sólida base en defensa hace que la tarea sea simple para Canadá.

“Creo que cuando suena el silbato, los goles tienen que venir, no vendrán, tienen que venir”, dijo David. “No estamos realmente bajo presión porque sabemos que nuestra línea defensiva puede mantener ceros. Pero sí, simplemente depende de nosotros anotar uno.”]