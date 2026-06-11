Los lobos despiden a Edwards después de siete meses a cargo

Los Lobos han despedido al entrenador principal Rob Edwards después de solo siete meses en el cargo. Edwards tuvo la tarea de mantener a los Lobos en la Premier League, asumiendo el cargo de Vitor Pereira en noviembre, pero no pudo lograrlo ya que terminaron en el fondo de la liga. El joven de 43 años, quien también descendió con el Luton Town en 2024-25, ganó solo tres de sus 27 partidos de la Premier League al mando de los Lobos (L15 D20), con su equipo anotando solo 20 goles en esos juegos.

Edwards parecía estar en camino de guiar al Middlesbrough de regreso a la Premier League al comienzo de la temporada 2025-26, pero optó por asumir el desafío en los Lobos en su lugar. El presidente ejecutivo de los Lobos, Nathan Shi, dijo: “Me gustaría agradecer personalmente a Rob y a su personal por todo lo que le han dado a los Lobos durante lo que ha sido un período muy difícil en la historia reciente del club.

“Rob aceptó el desafío de regresar a los Lobos en un momento en que la situación era extremadamente desafiante, y durante su tiempo aquí se ha comportado con profesionalismo, integridad y compromiso. Nuestra decisión no fue sobre carácter, profesionalismo o dedicación. Se trató de determinar lo que creemos brinda a los Lobos la mejor oportunidad de avanzar desde una perspectiva deportiva.

Los Lobos ya han comenzado su reconstrucción, completando las firmas de Kieran Trippier y Raúl Jiménez en transferencias gratuitas. El club está cerca de nombrar a César Peixoto como su nuevo entrenador principal.