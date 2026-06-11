Jingye de China busca compensación del Reino Unido por la adquisición de British Steel.

Jingye de China busca compensación del Reino Unido por la adquisición de...

El propietario chino de British Steel ha iniciado un proceso formal bajo un tratado internacional para obtener compensación del gobierno del Reino Unido por su decisión de nacionalizar las acerías de Scunthorpe.

Jingye Steel dijo que buscaría recuperar dinero a través del tratado de inversión bilateral entre China y el Reino Unido, después de más de un año de negociaciones sobre el tamaño de cualquier compensación. La disputa podría poner presión en la relación entre China y el Reino Unido.

La decisión de buscar una resolución bajo el tratado de inversión Reino Unido-China se espera que dé a Jingye ventaja en las negociaciones. En junio del año pasado, reveló que planeaba intentar recuperar hasta £711 millones en deudas adeudadas por British Steel, aunque personas de la industria han dicho que la compañía está buscando más de £1 mil millones.

Keir Starmer anunció que el gobierno del Reino Unido tomó el control de British Steel en abril pasado por motivos de seguridad nacional, diciendo que era crucial para el país mantener la capacidad de fabricar acero a partir de mineral de hierro en la planta de la empresa en Scunthorpe, Lincolnshire.

Fuentes internas sugirieron que los temores de 2,700 recortes de empleos inmediatos en una industria histórica británica también jugaron un papel más significativo. Jingye había planeado cerrar la planta en cuestión de días, lo que la haría imposible de reabrir y dejaría enormes pérdidas.

Desde la adquisición, Jingye ha seguido siendo el propietario económico de las plantas. Sin embargo, Starmer, bajo presión de renunciar el mes pasado después de unas desastrosas elecciones locales, dijo que el gobierno planeaba nacionalizar por completo British Steel, en una rara expropiación de un activo de propiedad privada.

Jingye, en una declaración en su cuenta de WeChat, dijo que había “iniciado recientemente los procedimientos de consulta bajo el tratado de inversión bilateral con el gobierno del Reino Unido”, según Reuters.

La declaración dijo que la empresa esperaba que el gobierno del Reino Unido pudiera salvaguardar completamente “los legítimos derechos e intereses de Jingye y otras empresas chinas, así como de los inversores globales”.

Jingye compró British Steel en 2020 en un acuerdo mediado por el gobierno, pero la empresa tuvo dificultades en medio de un exceso global de metal, principalmente como resultado de la sobrecapacidad en China.

Después de un período de seis meses, la disputa podría ser enviada a un árbitro internacional para decidir, según el tratado China-Reino Unido. Mientras Jingye había estado preparado para abandonar las acerías de Scunthorpe, la adquisición por parte del Reino Unido puede haber aumentado la probabilidad de que recupere algo de dinero.

El gobierno posteriormente anunció planes para reducir drásticamente la cantidad de acero que se puede importar al país libre de aranceles. Eso podría hacer que British Steel sea un negocio mucho más atractivo, dijeron fuentes de la industria.

Es probable que el gobierno busque nuevos propietarios privados de British Steel después de un breve período bajo propiedad nacional. Cualquier nuevo propietario probablemente exigirá grandes subsidios para invertir en los nuevos hornos de arco eléctrico necesarios para descarbonizar los productos de la empresa.

Se ha intentado contactar al gobierno para obtener comentarios.