Samantha Fish sobre álbumes en vivo favoritos y grabación del primer disco en vivo

Para la guitarrista de blues Samantha Fish, capturar el espíritu de sus enérgicas presentaciones en vivo fue una prioridad al grabar su noveno álbum de estudio, el año pasado Paper Doll.

Trabajando con el baterista Jamie Douglass, el bajista Ron Johnson y el tecladista Mickey Finn en el disco y en la carretera, las canciones comenzaron a cobrar nueva vida a medida que el grupo seguía consolidándose durante una larga gira en apoyo al álbum.

En el nuevo Paper Doll Live (disponible en CD, vinilo o para transmisión en línea a través de Rounder Records), el primer álbum en vivo de Fish, las canciones de Paper Doll se combinan con pistas de todo su enérgico canon de blues.

Grabado en el Bijou Theatre en Knoxville, Tennessee, Fish se une en el nuevo proyecto en vivo al grupo de Gospel con sede en Nashville, las McCrary Sisters, quienes han trabajado con artistas como Carrie Underwood y Margo Price y añaden una capa de exuberantes coros de respaldo a un disco lleno de energía (como se evidencia en actuaciones como una enérgica interpretación del himno punk de MC5 â€œKick Out the Jams”).

â€œEsto es simplemente algo para los fans,â€ explicó Fish antes de una reciente presentación junto a Tab Benoit en el Park West de Chicago. â€œLa gente pregunta, â€˜¿Por qué lo estás haciendo?’ Porque es para los fans. Y podemos,â€ continuó. â€œCreo que será un buen paso hacia lo que viene después.â€

Hablé con Samantha Fish, quien inicia una gira europea el 19 de junio de 2026 antes de regresar a América en julio, sobre sus álbumes en vivo favoritos, la grabación en el Bijou y capturar el espíritu de su espectáculo en vivo en su primer disco en vivo. A continuación, una transcripción de nuestra conversación, ligeramente editada por motivos de longitud y claridad.

Jim Ryan: ¿Hay algún álbum en vivo favorito que destaque para ti como fan?

Samantha Fish: Poniéndome en un aprieto… Hacemos un cover de MC5. â€œKick Out the Jamsâ€ ¡es muy en vivo! Me gusta Aretha en el Fillmore. Eso es bastante genial. Por supuesto, Donny Hathaway. Cuando graba en el Troubador y está en Nueva York. Ese disco de Donny Hathaway es increíble. ¡Y es en vivo! ¿Cómo lo hizo, ya sabes? Es bastante asombroso. Esos son algunos de mis favoritos.

Ryan: Siento que recuerdo que me dijiste que con el álbum de estudio Paper Doll, era importante capturar el espíritu en vivo. Y lo grabaste en vivo con la banda por primera vez. ¿Qué hizo tan importante capturar eso en Paper Doll?

Fish: Creo que ese siempre es el objetivo realmente. A lo largo de los años, ha habido personas que se me acercaron y dijeron: â€œMe gustan tus discos. Pero, vaya, el espectáculo es lo que importa.â€ Mi productor Bobby Harlow, antes de ser el productor de Paper Doll, vino a verme en St. Andrews’ Hall en Detroit. Produjo Chills & Fever años atrás y seguimos siendo amigos. Pero vio la banda. Y dijo: â€œTienes que descubrir cómo capturar eso en un disco.â€

Siempre es el objetivo. Quieres que todo suene como si tuviera un pulso, ¿verdad? Desde el principio, intencionalmente no usamos pistas de clic o metrónomos. E intencionalmente hicimos cosas que se aceleraron y se desaceleraron en el disco. Es muy sutil. Pero le da ese tipo de elemento en vivo.

Pero es importante para mí. Porque eso es a lo que la gente se conecta cuando nos viene a ver, esta energía. Y solo quería encontrar de alguna manera la forma de transmitir eso en una grabación.