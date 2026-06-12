Imported Article – 2026-06-12 23:07:09

El portero Alisson exige una mayor solidez defensiva cuando Brasil inicie su campaña en la Copa del Mundo contra Marruecos el sábado por la noche.

El equipo de Carlo Ancelotti no ha mantenido la portería a cero en cinco partidos previos al torneo y el guardameta del Liverpool sabe que ese récord tendrá que mejorar si la Selección quiere llegar lejos en Estados Unidos, Canadá y México este verano.

“Como portero, soy el primero en salir del partido insatisfecho por el hecho de que hemos concedido goles”, dijo Alisson, para quien esta será su tercera Copa del Mundo consecutiva como titular de Brasil.

“Creo que un equipo ganador tiene que odiar conceder un gol. El oponente tiene que trabajar muy duro para marcar. Estamos intentando crear esta mentalidad aquí. De los tres goles que concedimos [en amistosos] contra Panamá y Egipto, dos fueron completamente evitables. Y hablamos al respecto, discutimos lo que tenía que hacerse de manera diferente.

“También miramos el lado positivo de esto. Sucedió en los amistosos para que no ocurra en la Copa del Mundo y nos da la oportunidad de corregir lo que debe corregirse”.

Los campeones mundiales en cinco ocasiones lucharon en la clasificación, terminando finalmente en quinto lugar en la sección de Conmebol, 10 puntos detrás de sus archirrivales Argentina.

Esa marca respalda la teoría de que este no es un Brasil de calidad y, a pesar de tener jugadores como Vinicius Jr, Gabriel y Casemiro, es improbable que arrasen a los equipos rivales.

Puede que se reduzca a principios más básicos del fútbol, como mantener la portería a cero y depender de las jugadas de estrategia para salir de un grupo que también incluye a Escocia y Haití.

Alisson vio de cerca el efecto de ser fuerte en jugadas de estrategia la temporada pasada con el Arsenal ganando la Premier League y dice que no hay nada de malo en ese enfoque.

“El Arsenal tuvo varios partidos jugando bien, dominando, creando varias oportunidades, pero ganó 1-0 con un gol de jugada de estrategia, porque era su fortaleza. Muchos pueden criticar, pero es un mérito del Arsenal. Y somos conscientes de esto, de que en esta Copa del Mundo un aspecto muy importante será detener las jugadas de estrategia.

“Nos hemos preparado para esto, hemos entrenado, tanto en defensa como en ataque. Afortunadamente, tenemos a uno de los principales jugadores del Arsenal en jugadas de estrategia, que es Gabriel, y también otros jugadores que pueden marcar la diferencia”.

Es un comienzo difícil para Brasil contra un Marruecos que alcanzó las semifinales en Qatar y también fue coronado campeón africano en circunstancias controversiales en enero.

Los Leones del Atlas ocupan el séptimo lugar en el ranking mundial, a tan solo un puesto detrás de Brasil.

El portero Yassine Bounou fue uno de sus héroes hace cuatro años cuando Marruecos se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo y está seguro de tener otra buena carrera.

En cuanto a las alineaciones previstas:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha

Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss