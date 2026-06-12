El nombre de Trump debe ser retirado del Kennedy Center antes del viernes por la noche, ya que la corte de apelaciones rechaza la demora

Trabajadores erigen un andamio en el Kennedy Center en Washington, DC, Estados Unidos, el viernes 12 de junio de 2026. Andrew Leyden | Bloomberg | Getty Images.

El nombre del presidente Donald Trump debe ser eliminado de la fachada del Kennedy Center en Washington para el viernes por la noche, ya que un tribunal de apelaciones federal rechazó una solicitud de última hora para bloquear una orden judicial de un juez de un tribunal inferior que exigía la eliminación.

Pero el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Columbia dejó abierta la posibilidad de que el nombre de Trump podría ser agregado de nuevo al emblemático centro de artes escénicas si el Departamento de Justicia tiene éxito en su apelación de la decisión del juez de un tribunal inferior.

Antes del viernes, el Juez de la Corte del Distrito de Columbia, Christopher Cooper, se negó a suspender su fallo del 29 de mayo que ordenaba que el nombre de Trump fuera retirado de la fachada para el viernes por la noche, mientras el tribunal de apelaciones consideraba el caso.

El DOJ pidió rápidamente al tribunal de apelaciones que suspendiera la orden de Cooper incluso mientras los trabajadores montaban andamios al lado de la fachada para prepararse para quitar el nombre de Trump.

El Procurador General Adjunto Brett Shumate, en la moción del DOJ que buscaba esa suspensión, escribió: “No tiene sentido cambiar ahora el nombre y letreros del Centro, solo para potencialmente revertir el nombre nuevamente después de lo que debería ser una apelación exitosa.”

Horas después de la presentación, el panel de apelaciones dijo: “Se ordena que se deniegue la moción de suspensión administrativa inmediata.”

El panel incluyó al Juez Gregory Katsas, a quien Trump nombró para el Tribunal de Columbia en 2017, así como a dos jueces nombrados por el ex presidente Barack Obama: Patricia Millett y Robert Wilkins.

La orden instruyó a la Representante Joyce Beatty, la demócrata de Ohio que había demandado a Trump por el cambio de nombre, a presentar una respuesta a la moción de emergencia del DOJ para una suspensión pendiente de una apelación antes del 22 de junio. El DOJ debía presentar cualquier respuesta a Beatty antes del 29 de junio.

Contexto: La disputa legal se centra en si el nombre de Trump debe permanecer en el Kennedy Center o ser eliminado de la fachada del centro de artes escénicas en Washington, DC.

Fact Check: La información presentada se basa en los acontecimientos legales que rodean la orden judicial relacionada con el nombre de Trump en el Kennedy Center.