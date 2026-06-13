EE. UU. contra Paraguay: Comentario en vivo, actualizaciones, goles y estadísticas a medida que suceden desde la victoria de apertura de los coanfitriones.

El equipo de Estados Unidos dio inicio a su campaña en la Copa del Mundo cuando se enfrentó a Paraguay en Los Ángeles.

El equipo de Mauricio Pochettino llegó al torneo después de resultados mixtos en sus partidos de calentamiento. Una impresionante victoria por 3-2 sobre Senegal mostró su potencial ofensivo, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 ante Alemania.

Paraguay llegó con menos expectativas, pero eran potencialmente peligrosos oponentes. Gustavo Alfaro guió a La Albirroja de regreso a la Copa del Mundo por primera vez desde 2010 tras asegurar el sexto lugar en la clasificación de CONMEBOL.

Uno de los momentos destacados de su campaña de clasificación fue una victoria por 2-1 sobre los campeones del mundo, Argentina.

Los sudamericanos fueron derrotados por 2-1 por Estados Unidos en un amistoso en noviembre pasado, pero habían respondido positivamente desde entonces, ganando tres de sus últimos cuatro partidos.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay: canal de TV, transmisión en vivo en línea?

El inicio estaba programado para las 8pm hora local en Los Ángeles el viernes, y a las 2am del sábado para aquellos que miran en el Reino Unido.

El partido fue transmitido en vivo por BBC 1, con los espectadores del Reino Unido también teniendo acceso en línea a través de BBC iPlayer.

Estadísticas para Estados Unidos vs Paraguay:

– Estados Unidos está participando en su 12ª Copa del Mundo. – Los estadounidenses han llegado a la fase de eliminación directa en cada una de sus últimas tres apariciones en la Copa del Mundo. – Estados Unidos llegó a los cuartos de final de la Copa del Mundo en 2002, su mejor resultado en la era moderna. – El equipo de Mauricio Pochettino venció a Paraguay 2-1 en un amistoso en noviembre de 2025. – Estados Unidos venció a Senegal 3-2 durante sus preparativos para la Copa del Mundo. – Paraguay está compitiendo en su novena final de la Copa del Mundo. – La mejor actuación de La Albirroja en la Copa del Mundo fue en 2010 cuando llegaron a los cuartos de final. – Paraguay obtuvo una notable victoria por 2-1 sobre Argentina durante las eliminatorias de CONMEBOL. – Tonny Sanabria fue el máximo goleador de Paraguay en la clasificación con cuatro goles. – Paraguay ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos rumbo al torneo.

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