EAU desbloqueará fondos congelados de Irán en medio del impulso de EE. UU. para un alto el fuego: fuentes

Las fuentes de Reuters informaron que los Emiratos Árabes Unidos han acordado desbloquear miles de millones de dólares para Irán, en medio de un cambio táctico después de semanas de ataques iraníes al estado árabe del Golfo Pérsico rico, mientras continúa su guerra con los Estados Unidos e Israel.

Una exclusiva de Reuters reveló que la medida coincidió con las etapas finales de las negociaciones más amplias entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra. Los diplomáticos dicen que esas conversaciones implican la liberación de decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros bajo sanciones estadounidenses.

Dos fuentes regionales informaron a Reuters que los Emiratos Árabes Unidos habían acordado liberar un total de $10 mil millones, de los cuales más de $3 mil millones ya habían sido entregados.

Reuters también informó que otras dos fuentes con conocimiento del acuerdo indicaron que los fondos totales involucrados ascendían a $20 mil millones, y que la medida se había acordado a cambio de un alto en los ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los informantes con conocimiento del acuerdo también dijo que una primera parte de $3 mil millones ya estaba disponible.

[Fact Check: El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos negó públicamente las afirmaciones hechas por Reuters sobre la transferencia de fondos a Irán, incluyendo los $3 mil millones mencionados]

Dos fuentes citadas por Reuters se negaron a revelar su identidad debido a la sensibilidad del asunto.

Este acuerdo marca un cambio sorprendente en las relaciones abiertamente hostiles entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán durante gran parte de la guerra.

Una fuente con conocimiento del acuerdo dijo que la medida ofrecía una forma de ayudar a resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán sin que ninguno de los dos cruzara su línea roja. Irán puede afirmar que obtuvo compensación por los daños de la guerra, mientras que Washington puede insistir en que no pagó nada.

[Fact Check: Las informaciones sobre el acuerdo están siendo recibidas con cautela por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos]

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos busca su propia seguridad y protege el estatus de hub de Dubai, enmarcando la medida como una inversión en la reconstrucción de la confianza regional.

La otra fuente con conocimiento del acuerdo dijo que, a cambio del desembolso, Irán detendría los ataques con misiles y drones a los Emiratos Árabes Unidos, y habría una reconstrucción de los lazos bilaterales, incluido el intercambio de inteligencia y la cooperación económica.

La última conocida directa por Irán sobre los Emiratos Árabes Unidos fue hace más de un mes: un ataque el 4 de mayo al puerto de Fujairah del estado del Golfo en el Golfo de Omán.

[Fact Check: El gobierno de Emiratos Árabes Unidos desmiente activamente las afirmaciones de que se están transfiriendo fondos a Irán]