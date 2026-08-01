Un camión lleno de tierra, una limpieza de $1,000 y cargos criminales: camión de Monroe Logistics en el centro del caso de La Plata – The BayNet

LA PLATA, Maryland. — Un hombre de Washington, DC, que opera un camión volquete enfrenta un cargo penal por tirar basura después de que la policía de La Plata alegó que arrojó ilegalmente una gran carga de tierra en un sitio de construcción sin permiso, lo que dejó al dueño de la propiedad con costos de limpieza estimados en aproximadamente $1,000, según documentos judiciales.

Francis William Monroe, de 64 años, de Washington, DC, fue acusado en el Tribunal de Distrito del condado de Charles de tirar basura o arrojar menos de 100 libras.

El cargo fue presentado el 21 de julio de 2026, mediante una solicitud de Declaración de Cargos (SOC).

Según la solicitud de declaración de cargos, el Departamento de Policía de La Plata respondió aproximadamente a las 4:14 pm del 2 de junio de 2026 a un edificio comercial recién construido en la cuadra 6500 de Crain Highway en La Plata después de recibir un informe de que un camión volquete había depositado tierra ilegalmente en la propiedad.

El dueño de la propiedad dijo a los investigadores que un camión volquete desconocido ingresó al sitio de construcción esa mañana y descargó una gran cantidad de tierra en la propiedad antes de irse.

Según documentos judiciales, el propietario informó que la tierra se había arrojado sobre el pavimento que aún no había alcanzado su nivel final. Los investigadores informaron que la carga no autorizada requeriría excavación y remoción adicionales antes de poder completar la pavimentación, lo que resultaría en un trabajo adicional estimado de $1,000.

El dueño de la propiedad también proporcionó a la policía fotografías y secuencias de video que supuestamente mostraban al camión volquete entrando y saliendo del sitio.

Según los documentos de la acusación, el camión fue descrito como un camión volquete que mostraba “Monroe Logistics LLC” en el costado y era conducido por un hombre blanco mayor que vestía una camiseta gris o blanca. El video también fue lo suficientemente claro como para que los investigadores obtuvieran el número del vehículo del Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT).

Según documentos judiciales, los investigadores utilizaron el número USDOT mostrado para confirmar que el camión pertenecía a Monroe Logistics LLC, una empresa registrada en Clinton, Maryland.

Según los registros judiciales, la policía también localizó un número de teléfono comercial asociado con la empresa e intentó identificar al conductor mediante una investigación adicional.

Según documentos judiciales, el 14 de julio de 2026, los agentes localizaron el camión volquete durante una parada de tráfico en el condado de Charles.

Según la declaración de causa probable, la policía detuvo el vehículo e identificó al conductor como Monroe a través de su licencia de conducir comercial de Washington, DC. Según la declaración de causa probable, el oficial informó a los investigadores que Monroe era el único individuo conocido que operaba el camión. Luego de esa identificación, el dueño del inmueble solicitó que se presentaran cargos penales.

Los registros judiciales muestran que Monroe tiene programada una investigación preliminar el 14 de septiembre de 2026 en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles.

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