Conflicto como multiplicador de enfermedades: El brote de Ébola en la RDC

La intersección entre el conflicto armado y las enfermedades infecciosas ha vuelto a poner en riesgo la seguridad sanitaria global. El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) destaca una convergencia que es difícil de manejar. La RDC y Uganda, declararon el brote el 15 de mayo de 2026, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional solo 48 horas después. El Centro Africano para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) también declaró la emergencia. Se estima que el brote comenzó mucho antes, con informes de una enfermedad misteriosa en la ciudad minera de oro de Mongbwalu y regiones cercanas surgiendo desde abril. Los informes actuales indican 138 muertes y 695 casos confirmados. El brote actual se caracteriza por tres factores principales: la disminución de la vigilancia comunitaria de enfermedades, los efectos del conflicto y el desplazamiento en el funcionamiento del sistema de salud, y la falta de una vacuna aprobada o un agente terapéutico específico. En conjunto, estos factores hacen que el brote sea susceptible a volverse incontrolable y destacan la necesidad de una mejor preparación.

Bundibugyovirus y la detección retrasada

La enfermedad por el virus del ébola ocurre cuando una persona se infecta con un virus que causa fiebre hemorrágica, inflamación y daño tisular graves, y, si no se trata, puede ser mortal. En humanos, tres virus diferentes: Ebolavirus, virus Sudan y virus Bundibugyo, se sabe que causan brotes de ébola a gran escala. El actual brote se atribuye al Bundibugyovirus (BDBV), siendo la tercera vez que se detecta en humanos; brotes anteriores ocurrieron en 2007 y 2012. La tasa de mortalidad del BDBV se reporta entre el 30 y el 50 por ciento, menor que la del brote de África Occidental del 2014 al 2016, que tuvo una tasa de mortalidad del 63 por ciento.

Esto destaca la necesidad de diagnósticos específicos de BDBV o pan-filovirus en el punto de atención como parte de un sistema de preparación para el ébola. La detección retrasada de BDBV, junto con su presentación clínica no específica, llevó a eventos de transmisión no detectada.

Estos virus tienen origen zoonótico, y estudios sugieren que los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae son su reservorio natural. La transmisión ocurre cuando los humanos están en contacto cercano con sangre o secreciones de animales que portan el virus. La transmisión de humano a humano ocurre en entornos de contacto cercano como entornos de atención médica, cuando una persona entra en contacto directo con la sangre o fluidos corporales de un individuo enfermo o de un difunto, así como a través de objetos contaminados e superficies. Los síntomas aparecen entre 2 y 21 días después de la infección y se superponen inicialmente con otras fiebres hemorrágicas virales y enfermedades como la malaria, lo que complica el diagnóstico.

Informes de una enfermedad misteriosa en la remota ciudad minera de oro de Mongbwalu en la provincia de Ituri, RDC, que ya había cobrado vidas, emergieron en abril de 2026, pero limitaciones de vigilancia y diagnóstico retrasaron el reconocimiento de un brote de ébola. Los kits de diagnóstico GeneXpert no lograron detectar el BDBV, ya que estaban diseñados para detectar el Ebolavirus, lo que potencialmente permitió una transmisión no detectada. Más tarde, se utilizaron pruebas de PCR de pan-filovirus, junto con enfoques de secuenciación, para detectar casos de BDBV. Obtener kits de diagnóstico y reactivos para secuenciación enfrentó retrasos logísticos porque requerían equipos especializados y personal capacitado.

Esto destaca la necesidad de diagnósticos específicos de BDBV o pan-filovirus en el punto de atención como parte de un sistema de preparación para el ébola. La detección retrasada del BDBV, junto con su presentación clínica no específica, llevó a eventos de transmisión no detectada. Esto es preocupante porque eventos de detección retrasada previamente se han asociado con brotes de ébola más grandes y prolongados.

Riesgos de desbordamiento

El brote también señala la necesidad de una comprensión más profunda de la interconexión entre humanos, plantas, animales y el planeta, o el enfoque de Una Salud. Mientras se considera a los murciélagos frugívoros como el reservorio natural del BDBV, hay una falta de evidencia científica definitiva para explicar cómo ocurren los eventos de desbordamiento zoonótico, si existen huéspedes intermedios y los mecanismos precisos de transmisión de los hospedadores a los humanos. La provincia de Ituri posee una rica biodiversidad de murciélagos, con cuevas y densos dosel forestal que sirven como sitios de descanso para los murciélagos. Además, la región contiene comunidades de minería de oro artesanal y es densamente poblada. La pérdida y degradación de hábitats han contribuido probablemente a la pérdida de biodiversidad y probablemente sean responsables de eventos frecuentes de desbordamiento en la región. La movilidad transfronteriza a través de esta región porosa probablemente haya resultado en la propagación del brote a Uganda, que ha reportado 19 casos de BDBV y dos muertes hasta el 10 de junio de 2026. Los estudios sobre la interacción virus-humano muestran que un ecosistema estrechamente vinculado entre murciélagos y humanos puede facilitar eventos de desbordamiento. Por ejemplo, el contacto físico cercano con murciélagos a través de excrementos, frutas contaminadas o carne de animales silvestre puede facilitar la transmisión.

Conflicto y la erosión de la seguridad sanitaria

La RDC también se caracteriza por el conflicto y la inseguridad desde el genocidio de Ruanda de 1994. Las tensiones étnicas y la violencia política, especialmente en Ituri, ubicada a lo largo de la frontera entre la RDC y Ruanda, sobre recursos terrestres y extracción de minerales entre organizaciones militantes y étnicas dominan la región. Grandes reservas de metales de tierras raras y minerales han incentivado a más grupos, incluidas compañías mineras multinacionales estadounidenses y chinas, a involucrarse en el conflicto. Además de los seis millones de muertes desde 1996, aproximadamente 5.6 millones de personas han sido desplazadas dentro de la RDC, y se estima que 26.5 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. En este contexto, la RDC también ha experimentado brotes repetidos de ébola; el brote actual es el decimoséptimo brote de ébola en la RDC.

Grandes reservas de metales de tierras raras y minerales han incentivado a más grupos, incluidas compañías mineras multinacionales americanas y chinas, a involucrarse en el conflicto. Además de los seis millones de muertes desde 1996, aproximadamente 5.6 millones de personas han sido desplazadas dentro de la RDC, y se estima que 26.5 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria.

A pesar de un acuerdo de paz, los enfrentamientos entre el grupo militante respaldado por Ruanda M23 y la RDC siguen. Los ciclos de conflicto han debilitado la infraestructura de salud y la conectividad vial necesaria para acceder a los servicios de salud. Las medidas de seguridad dificultan el movimiento de trabajadores de la salud, alimentos y suministros médicos, mientras que los ataques a las instalaciones de atención médica han impedido el acceso a necesidades de salud críticas. La RDC ha sido el país africano más afectado por los recortes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), creando brechas en las medidas de vigilancia y monitoreo de enfermedades. El desplazamiento de personas de la región afectada por el conflicto dificulta el rastreo de contactos. Las interrupciones en la actividad económica, como el comercio y la agricultura, han exacerbado la pobreza, contribuyendo a la grave inseguridad alimentaria del país. La violencia política ha creado un ambiente de miedo, desconfianza, desinformación y desinformación, dificultando las medidas para contener la propagación viral.

Por ejemplo, la desconfianza ha alimentado el debate sobre el origen del BDBV, cuestionando su existencia, sembrando la sospecha sobre si la presencia de trabajadores de ayuda en la región es para ayudar a las comunidades locales o para obtener acceso a los minerales de la región, y si el brote es el resultado de un ataque deliberado con armas biológicas. Como resultado, las personas sospechosas han huido de las estaciones de triaje de ébola, dificultando el rastreo de contactos y los intentos de minimizar la transmisión. Estas tensiones han provocado ataques a los profesionales de la salud y la infraestructura hospitalaria. Los brotes de ébola anteriores han destacado la importancia de la detección y vigilancia, donde respuestas fuertes y coordinadas centradas en la comunidad ayudaron a contener y detener la propagación del virus. Esto es esencial ya que la atención de apoyo temprano es la única intervención que salva vidas para la infección por BDBV.

La importancia de comunicar medidas de precaución dentro de contextos culturales se destacó en el libro de Dorothy Crawford, Ébola: Perfil de un virus asesino.

La importancia de comunicar medidas de precaución dentro de contextos culturales se destacó en el libro de Dorothy Crawford, Ébola: Perfil de un virus asesino. Esto incluye educar a las personas sobre la necesidad de prácticas de entierro seguras, implementar sistemas de triaje con separadores transparentes, promover comportamientos que minimicen la exposición a sitios de transmisión potenciales y brindar tranquilidad de que la propagación puede contenerse relativamente fácilmente en comparación con los virus transmitidos por el aire.

Cerrando la brecha de la preparación

No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el BDBV. Esto demuestra una paradoja en la preparación: la vacuna contra el Ébola con licencia (para el Ebolavirus), Ervebo, ofrece una protección cruzada limitada contra otros ebolavirus, mientras que el número limitado de brotes de BDBV ha brindado pocas oportunidades o incentivos para desarrollar y evaluar candidatos a vacunas. Sin embargo, los grupos de expertos y asesores de la OMS han recomendado que varios tratamientos y candidatos a vacunas se evalúen en ensayos clínicos como una prioridad. Estos incluyen terapias con anticuerpos monoclonales como MBP134 y Maftivimab, el antiviral remdesivir y la profilaxis post-exposición obeldesivir. Los candidatos a vacunas en investigación incluyen la vacuna rVSV Bundibugyo (desarrollada por la Iniciativa Internacional de Vacunas contra el SIDA) y el candidato ChAdOx1 Bundibugyo (desarrollado por la Universidad de Oxford y el Instituto Serum de India). La Coalición para la Innovación en la Preparación para Epidemias (CEPI) anunció planes para invertir US$ 60 millones en la rápida investigación y desarrollo de estas dos vacunas, así como el candidato de vacuna de ARNm de Moderna para el BDBV, mientras que Gavi, la Alianza para las Vacunas, agregará US$ 50 millones para garantizar la producción a gran escala y el acceso. El Fondo de la Pandemia se comprometió a invertir US$ 220.6 millones para cubrir las brechas en la respuesta al brote.

No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el BDBV. Esto demuestra una paradoja en la preparación: la vacuna contra el Ébola con licencia (para el Ebolavirus), Ervebo, ofrece una protección cruzada limitada contra otros ebolavirus, mientras que el número limitado de brotes de BDBV ha brindado pocas oportunidades o incentivos para desarrollar y evaluar candidatos a vacunas.

Conclusión

Los modelos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han predicho que el brote actual podría ser tan grande como el brote de África Occidental de 2014 al 2016. Hasta que se apruebe una vacuna segura y eficaz para el BDBV, las intervenciones de salud pública centradas en la comunidad deben ser prioritarias. La RDC plantea un desafío único, donde la infraestructura de salud gravemente debilitada, el conflicto armado y el desplazamiento pueden frustrar los esfuerzos para contener un brote viral. La implementación de diagnósticos rápidos y específicos de BDBV para mejorar la vigilancia y la detección, junto con la concienciación sobre comportamientos y prácticas que facilitan la transmisión a y entre humanos, sigue siendo crítica en este momento.

Lakshmy Ramakrishnan es miembro asociado del Centro de Nueva Diplomacia Económica en la Fundación de Investigación Observer.

El autor reconoce el uso de ChatGPT-5.5 (OpenAI) para identificar secciones repetitivas y sugerir reducciones en la cantidad de palabras.