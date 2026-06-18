Chequia v Sudáfrica: Alineaciones, estadísticas y adelanto de la Copa del Mundo 2026, canal de TV, transmisión en línea en vivo y predicción

Czechia se enfrentará a más potencia y menos velocidad cuando busquen sus primeros puntos en la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica en Atlanta el jueves, cree el defensa Jaroslav Zeleny.
Ladislav Krejci le dio a Miroslav Koubek una ventaja en la segunda mitad que no pudieron mantener en su derrota por 2-1 ante Corea del Sur en Zapopan en la primera jornada.
“El juego será un poco más físico”, predijo Zeleny de Sparta Praha. “Incluso cuando el sol no brilla aquí, sigue siendo terriblemente sofocante, por lo que el entrenamiento es muy exigente.
“Si fuera como en México en todas partes, sería agradable. Pero desafortunadamente no es así aquí, así que tenemos que acostumbrarnos porque no podemos hacer nada al respecto.”
Bafana Bafana tuvo una noche para olvidar en el primer partido del torneo, perdiendo 2-0 ante México con nueve jugadores.
“Fue un buen toque de atención para nosotros”, dijo el entrenador Hugo Broos a la FIFA. “Sabemos lo que hicimos mal y qué tenemos que hacer.
“La gente está hablando de tácticas, pero no tiene nada que ver con tácticas. Fue la experiencia lo que nos faltó en ese juego.
“Esta fue la primera vez para todos los jugadores que estaban jugando en un ambiente así, en un estadio así y para una multitud así.
“Tengo un grupo de chicos que aprenden muy rápido y veremos un equipo totalmente diferente contra Sudáfrica.”
Copa del Mundo 2026: Novedades del equipo Czechia v Sudáfrica
Sudáfrica está sin los mediocampistas Yaya Sithole y Themba Zwane, quienes recibieron tarjetas rojas directas contra México.