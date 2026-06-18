Mientras estallan los incendios en el oeste, el Servicio Forestal de Trump dice que ya cuenta con personal completo

alternar título Kirk Siegler/NPR

El Servicio Forestal de EE. UU. dice que ha superado sus objetivos de contratación de bomberos forestales para la temporada de incendios de este verano.

Las cifras recientemente publicadas por la agencia a NPR muestran que 11,550 empleados estacionales están ahora siendo capacitados o listos para ser desplegados, lo cual es aproximadamente 200 más que sus objetivos iniciales y aproximadamente un 6% antes de lo previsto en comparación con este período en los últimos años.

El jefe del Servicio Forestal de EE. UU., Tom Schultz, atribuye las sólidas cifras a los recientes aumentos salariales para los bomberos forestales. La contratación se produce en un momento en que los estados occidentales son históricamente secos y nerviosos, con incendios forestales de rápido avance que se encendieron el último día en áreas pobladas y sus alrededores como Spokane, Washington.

“Creo que las condiciones que tenemos son alarmantes”, dijo Schultz a NPR. “Pero el Servicio Forestal estará preparado para esta temporada”.

Pero en Occidente, muchos funcionarios estatales y ex empleados de agencias no están tan seguros dada la continua reducción de personal de la agencia.

Desde que el presidente Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, el USFS ha perdido cerca de 6.000 empleados permanentes debido a despidos, adquisiciones o jubilaciones anticipadas. La agencia también está atravesando una reorganización masiva que incluye el traslado de su sede a Utah y el cierre o consolidación de docenas de instalaciones de investigación y oficinas regionales. La administración Trump dice que quiere acercar la agencia a los bosques reales que gestiona.

Pero Dave Upthegrove, comisionado electo de tierras públicas del estado de Washington, dice que “estos despidos a nivel federal presentan un riesgo para nuestra capacidad de responder a grandes incendios forestales”.

Le preocupa que la reducción del Servicio Forestal provoque una escasez de equipos de comando de incidentes de élite de los que dependen los estados como el suyo durante los incendios importantes. Un número incalculable de personal permanente, como guardas forestales o técnicos madereros que han sido despedidos recientemente, también tenían lo que se llama tarjetas rojas, lo que significa que están capacitados para dejar sus trabajos habituales y desplegarse en incendios forestales.

“Si tenemos un mal año en cuanto a incendios en todo Estados Unidos, podría significar una escasez de estos equipos federales”, dice Upthegrove. “Estamos preparando planes de contingencia”.