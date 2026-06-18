Jefe de Inglaterra muy emocional Tuchel ruega a la FIFA: Arruinó mi experiencia

Jefe de Inglaterra muy emocional Tuchel ruega a la FIFA: Arruinó mi...

Thomas Tuchel, en su primer partido en los Mundiales, formó parte de uno de los juegos más entretenidos en la edición de 2026, donde Croacia respondió a los goles de Harry Kane para igualar el marcador 2-2 al medio tiempo en Arlington, donde Jude Bellingham y Marcus Rashford marcaron después del descanso.

“Esto es una petición muy grande y un gran honor”, dijo Tuchel, quien está en su primer papel internacional. “Desde [el martes], he sentido el espíritu y lo que significa.”

“Participar en un Mundial es increíble y me he sentido muy vivo durante los últimos dos días. No quería estar en ningún otro lugar del mundo”.

Tuchel, el primer entrenador alemán en liderar a Inglaterra, encontró que su disfrute del himno nacional antes del partido se vio arruinado por las lentes de las cámaras.

“Tengo que decirles algo”, explicó. “Estoy suplicando a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional, porque no podía ver a mi equipo.”

“Estaba esperando este momento; fue un momento muy, muy especial y estaba parado frente a una pared de 50 fotógrafos, a medio metro de distancia.”

“No pude ver a un solo jugador y arruinó un poco mi experiencia. Es muy emocional, cuando era un joven entrenador, incluso cuando comencé a entrenar, esto era demasiado grande como para soñar”.

“Estoy muy agradecido a todos los que me ayudaron en el camino: mi familia, amigos y todos los colegas que confiaron y me apoyaron.”

“Nunca lo hubiera logrado solo. Paso a paso, sueñas un poco más grande. Cuando eres entrenador de menos de 14 años, sueñas con ser entrenador de menos de 19 años.”

“Luego alguien te da una oportunidad loca y acabas en el fútbol profesional.”

Marin Baturina empató para los Vatreni y Petar Musa repitió la hazaña cinco minutos después del tiempo añadido en la primera mitad, pero la charla de Tuchel en el descanso inspiró a Inglaterra, con Kane y Declan Rice entre los jugadores que discutieron cómo el ganador de la Liga de Campeones los había inspirado.

“Las palabras que usó y lo que dijo calmó a todos”, dijo Rice, llamando a Tuchel “top”.

“No puedo decir mucho, pero fue uno de esos momentos en los que piensas ‘wow, qué entrenador tan bueno’.”

Rashford continuó su renacimiento internacional bajo Tuchel al dar a Inglaterra una ventaja de dos goles 13 minutos después de reemplazar al extremo Anthony Gordon.

“Marcus está empujando y empujando en los entrenamientos al más alto nivel”, dijo Tuchel.

“Estoy muy, muy feliz por él de que haya conseguido este alivio y espero que siga hambriento para el próximo y para el siguiente porque ha sido absolutamente impresionante en los últimos 17 días y realmente se merecía este gol.”

Rashford, quien pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona del Manchester United, fue “valiente” al mudarse al Aston Villa cuando los rivales de la Premier League de los Red Devils lo tomaron prestado durante tres meses al final de la temporada 2024/25, explicó Tuchel.

“Aston Villa es claramente un equipo que se define a sí mismo como un verdadero equipo a través de la estabilidad, del trabajo duro fuera del balón”.

“Lo hizo muy bien por ellos, así que lo seleccionamos y cada vez que estuvo en la concentración, vi a un Marcus muy tranquilo, muy abierto que siempre dio lo mejor de sí.”

“En los últimos 17 días eso nunca cambió. Su actitud nunca cambió, ya sea que fuera seleccionado para comenzar o viniera desde el banco.”

“Le costó ser decisivo para nosotros cuando comenzaba, pero siempre lo intentaba. Tuvo un poco de mala suerte por mucho tiempo.”

“Tuvimos una charla [el martes] donde le dije que estaba muy, muy impresionado con sus últimos 16 días: cómo fue en la concentración, cómo empuja en el campo.”

“Está totalmente comprometido en cada reunión. Es muy rápido en traducir, desde una reunión, lo que queremos tácticamente en el campo.”

“Él empuja en un nivel muy respetuoso con Anthony Gordon en la posición. Así que en este momento, está en un muy buen lugar.”