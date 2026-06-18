El parlamento de Finlandia vota a favor de levantar la prohibición de armas nucleares de décadas de antigüedad en un histórico cambio de defensa de la OTAN

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El parlamento de Finlandia votó el miércoles a favor de levantar una prohibición de armas nucleares de décadas de antigüedad, aprobando un importante cambio en la política de defensa destinado a alinear más estrechamente al país con la estrategia de disuasión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, dijo que una gran mayoría respaldó la enmienda a la Ley de Energía Nuclear, calificándola de “reforma histórica” ​​que fortalece la seguridad de Finlandia y la de la alianza.

“El Parlamento aprobó la enmienda a la Ley de Energía Nuclear con una fuerte mayoría de 2/3”, dijo Häkkänen en un post en X. “Esta reforma histórica fortalece la seguridad de Finlandia y de la OTAN en su conjunto.

En abril de 2023, Finlandia se unió a la OTAN en respuesta a la invasión rusa a gran escala de Ucrania, poniendo fin a décadas de no alineación militar. La medida, destinada a asegurar la defensa colectiva de Finlandia, duplicó aproximadamente la frontera de la OTAN con Rusia.

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“La política general de armas nucleares ha sido uno de los temas más desafiantes en el Ministerio de Defensa durante esta legislatura. Años de estudio, discusiones con estados poseedores de armas nucleares y otros aliados, y evaluaciones de cómo se puede fortalecer mejor la seguridad de Finlandia en la OTAN”, dijo Häkkänen.

La medida deroga las disposiciones de la Ley de Energía Nuclear de Finlandia de 1987 que prohibía la importación, producción, posesión y detonación de explosivos nucleares.

Si se promulga, la legislación permitiría transportar, suministrar o poseer armas nucleares en Finlandia, donde la defensa militar del país lo requiera.

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Según Euro News, 125 diputados apoyaron la propuesta del gobierno, 61 votaron en contra y 13 se abstuvieron.

El proyecto de ley pasa ahora al presidente para su aprobación final.

“Agradezco a todos los miembros del Parlamento que apoyaron nuestra propuesta legislativa por su fuerte respaldo”, dijo Häkkänen. “Gracias a los profesionales de la administración de defensa nacionales y extranjeros por su gran experiencia también en este proyecto”.

A pesar de la aprobación del proyecto de ley, la propuesta ha generado críticas de los legisladores de la oposición, quienes advirtieron que podría aumentar las tensiones, convertir a Finlandia en un objetivo principal potencial y romper con las normas regionales, señalando que varios países vecinos han rechazado albergar o permitir armas nucleares.

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La introducción de la ley propuesta también provocó una fuerte reacción de Rusia el pasado mes de marzo, según Reuters.

“Esta es una declaración que conduce a una escalada de tensiones en el continente europeo”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Esta declaración aumenta la vulnerabilidad de Finlandia, una vulnerabilidad provocada por las acciones de las autoridades finlandesas. El hecho es que al desplegar armas nucleares en su territorio, Finlandia está empezando a amenazarnos. Y si Finlandia nos amenaza, tomamos las medidas apropiadas”.

Reuters contribuyó a este informe.