Lionel Richie pospone 2 espectáculos bajo órdenes del médico después de sufrir mareo en el escenario.

Después de acortar su noche de apertura debido a un mareo inesperado, Lionel Richie ha pospuesto los dos próximos espectáculos de su gira para centrarse en su salud.

La noticia llegó a través de un comunicado de Live Nation Chicago el jueves (25 de junio), anunciando que el hitmaker, cinco veces líder del Billboard Hot 100, ha pospuesto sus actuaciones consecutivas en Chicago y Columbus, Ohio, “por recomendación de los médicos para descansar y recuperar su salud”. Su concierto del martes (30 de junio) en Pittsburgh todavía se espera que se lleve a cabo según lo planeado.

“Lionel está desconsolado por posponer estos dos espectáculos y no puede esperar para volver a actuar para sus seguidores”, dice. “Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a los seguidores que tienen entradas para estos dos espectáculos. Pronto se anunciarán las nuevas fechas”.

Billboard se ha puesto en contacto con el representante de Richie para obtener más información.

Este desarrollo llega después de que el juez de American Idol tuvo que sentarse abruptamente en el escenario durante la noche de apertura de su gira con Earth, Wind & Fire en St. Paul, Minnesota. Reportó sentirse “mareado” pero intentó perseverar a lo largo del set, finalmente dejando el escenario y pidiendo un intermedio. Aproximadamente 40 minutos más tarde, el saxofonista Dino Soldo informó a la multitud que Richie no podría continuar con el concierto.

A los portadores de entradas que habían planeado asistir a los dos próximos espectáculos de Richie, originalmente programados para el viernes (26 de junio) en Chicago y el sábado (27 de junio) en Columbus, se les ha aconsejado que se anunciarán pronto las fechas reprogramadas.

Consulta el comunicado de Live Nation Chicago a continuación.