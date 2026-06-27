¿Están reaccionando los celtas lo suficientemente rápido ante la llamada de atención?

Como O’Neill se sumerge en la planificación de la nueva campaña, ha tenido poco tiempo para asimilar el éxito de la temporada pasada. Celtic aseguró su decimocuarto título de la Premiership en 15 años de manera notable, ganando sus últimos siete partidos para arrebatar un título que a veces parecía estar fuera de su alcance.

“Se siente como si, no, no lo haya asimilado”, dijo O’Neill. “Si ya no estuviera en el club de fútbol, creo que tendría más tiempo para digerirlo y decir, oh, eso fue realmente genial, surrealista. Se siente como si acabaras de regresar, y probablemente no tengo tiempo. Tal vez en el primer partido de liga en Celtic Park, tal vez lo piense entonces, pero sinceramente, no creo que realmente haya asimilado”.

La naturaleza agotadora y extenuante del trabajo y el triunfo en el título dejaron a O’Neill dudando si estaba dispuesto a tomar el puesto a tiempo completo este verano. Pero la posibilidad de arrepentirse lo empujó de nuevo al banquillo.

“Fue extraño en el sentido de que si me hubieran preguntado sobre ello un día después de haberlo hecho, no creo que hubiera tenido la energía”, dijo. “Y supongo que, en el fondo, si me sentía bien para finales de julio, agosto o septiembre y las cosas hubieran avanzado sin mí, entonces piensas, oh, tal vez me hubiera gustado quedarme”.

El incentivo de la Liga de Campeones también jugó un papel. La eliminatoria de play-off de Celtic se acerca, el primer partido tendrá lugar el 18 o 19 de agosto, y O’Neill conoce bien la importancia de la competición para el club.

Celtic, entonces bajo el mando de Brendan Rodgers, sufrió una calamitosa eliminación en la fase de clasificación ante el Kairat Almaty de Kazajistán el verano pasado, sentando el tono para su turbulenta temporada.

“Absolutamente vital”, dijo O’Neill sobre llegar a la fase de grupo. “Si lo vamos a hacer, en primer lugar, estamos hablando de intentar aumentar la plantilla. En segundo lugar, se trata de preparar a los jugadores tanto física como mentalmente para esos partidos, y eso se vuelve muy, muy importante.

“La decepción de la temporada pasada, no clasificarnos para la Liga de Campeones después de haber tenido una buena racha el año anterior, creo que se reflejó en las actuaciones en liga. La melancolía es una palabra demasiado fuerte, pero la decepción y la preocupación por todo y como consecuencia creo que bajamos un poco pero lo mejoramos al final.

“Ahora este enfrentamiento en el que estaremos, sea quien sea, se vuelve muy importante”.