Los Juegos Patriotas de Trump: Lo que sabemos sobre el evento televisado a nivel nacional.

Detalles sobre los Juegos del Patriota, un evento televisado a nivel nacional donde estudiantes de secundaria competirán por un gran premio de beca, fueron anunciados por Freedom 250 este mes, arrojando más luz sobre cómo será la competencia después de que el presidente Donald Trump la anunciara el año pasado.

Datos Clave

Freedom 250, un organizador respaldado por Trump que ha organizado varios eventos para el 250 aniversario de los Estados Unidos, dijo que la competencia se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto.

Los participantes serán estudiantes de secundaria de entre 14 y 17 años que tendrán que avanzar a través de procesos de solicitud y selección para ser elegidos, resultando en un atleta masculino y un atleta femenino de cada estado o territorio compitiendo.

Los solicitantes tendrán que enviar información básica, nombres de usuario de redes sociales si corresponde y un video de ellos mismos explicando por qué quieren participar, cómo los deportes han moldeado quiénes son y qué significaría para ellos la beca, según la página de solicitud.

Los participantes recibirán un viaje con todos los gastos pagados para ellos y un chaperón a Washington, D.C.

La competencia se transmitirá en la aplicación de ESPN y se transmitirá en un especial de una hora en horario estelar en ABC el 13 de agosto, según Freedom 250.

Un atleta masculino y una atleta femenina podrán ganar la competencia.

Gran Número

$250,000. Ese es el premio de beca de los Juegos del Patriota. Los dos atletas ganadores dividirán el premio en partes iguales.

Crítico Principal

Los críticos han comparado el evento con “Los Juegos del Hambre”, una novela distópica y una franquicia cinematográfica donde los distritos se ven obligados a presentar a un niño y a una niña para una competencia anual, televisada y a muerte, en la que el único sobreviviente emerge como campeón y es adorado como héroe nacional. El gobernador Gavin Newsom, de California, respondió al video de anuncio de Trump para la competencia en las redes sociales, respondiendo con un clip de la película “Los Juegos del Hambre” y titulando su publicación, “Que la suerte esté siempre de tu lado.”

Lo Que No Sabemos

No está claro qué desafíos exactos participarán los atletas, aunque parece que algunos serán basados en equipos. Freedom 250 dice que los desafíos serán “diseñados para poner a prueba la fuerza, resistencia, agilidad, trabajo en equipo y perseverancia, mientras destacan los valores que han ayudado a moldear generaciones de estadounidenses.”

Antecedentes Clave

Trump anunció los Juegos del Patriota en diciembre, abordando brevemente la competencia en un video y oponiéndose a la participación de personas transgénero. “Les prometo que no habrá hombres jugando en deportes de mujeres. No verán eso”, dijo. Mucho antes del anuncio, Trump dijo que los Juegos del Patriota serían dirigidos por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. El evento es uno de varios que Trump y Freedom 250 han creado para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos. La Casa Blanca acogió un evento de UFC en el césped del Sur a principios de este mes. El evento lleno de knockouts se retrasó una hora debido al mal tiempo y contó con un luchador que hizo un comentario grosero sobre la ex primera dama Michelle Obama. La Gran Feria Estatal de América de Trump comenzó esta semana después de que la mayoría de sus programados intérpretes se retiraran. Hasta ahora, el evento de 16 días ha acogido a multitudes escasas y ha enfrentado varios problemas técnicos.

Lecturas Adicionales