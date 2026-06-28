Copa del Mundo 2026: ¿Quién forma el equipo de la fase de grupos?

Copa del Mundo 2026: ¿Quién forma el equipo de la fase de...

Con la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026 llegando a su fin, el torneo se prepara para la fase eliminatoria y la batalla por el máximo premio del fútbol, que ya parece prometer ser fascinante e impredecible.

Pero las primeras tres jornadas de partidos en el formato ampliado de 48 equipos no han escatimado en drama. Ha habido sorpresas, lágrimas, heroísmos, retrasos por el clima e intenso debate sobre los pros y los contras de los descansos para hidratación.

Sobre todo, ha habido calidad en abundancia, por lo que aquí están nuestras selecciones para el equipo del torneo (hasta ahora), mientras nos adentramos en la etapa decisiva de este evento estelar de este verano.

Menciones honoríficas

Varios jugadores se han quedado fuera del equipo, pero sus actuaciones aún merecen una mención aquí:

Brian Brobbey (Países Bajos): En el segundo partido de grupo de los Países Bajos, el delantero del Sunderland tomó solo 17 minutos para anotar dos goles, consolidando su posición en el equipo mientras Oranje continúa creciendo en la Copa del Mundo.

Ismael Saibari (Marruecos): El delantero de Marruecos abrió el marcador contra Brasil con un magnífico gol por encima de Alisson, ayudando a su nación a clasificar a la fase eliminatoria de forma invicta.

Folarin Balogun (EE. UU.): Dudas rodeaban al equipo de EE. UU. en la Copa del Mundo, pero Balogun ha impresionado desde el principio, encapsulando la emoción y el ataque de este equipo.

Yan Diomande (Costa de Marfil): El talentoso adolescente ha destacado en este torneo, asegurando la clasificación de Costa de Marfil por primera vez y despertando el interés de clubes como Liverpool y Paris Saint-Germain.

Keito Nakamura (Japón): Una figura destacada en el empate 2-2 con los Países Bajos, Nakamura personifica lo mejor de este equipo japonés, contribuyendo con goles y asistencias clave mientras cumplen con su papel de sorpresa del torneo.

El mejor XI

GK – Vozinha (Cabo Verde) : El portero de 40 años de Cabo Verde se ha destacado en el torneo hasta ahora y su historia junto con la de su nación será recordada como uno de los grandes momentos de la Copa del Mundo.

: El portero de 40 años de Cabo Verde se ha destacado en el torneo hasta ahora y su historia junto con la de su nación será recordada como uno de los grandes momentos de la Copa del Mundo. DEF – Denzel Dumfries (Países Bajos) : El lateral del Inter ha sido una pieza clave en la defensa de los Países Bajos, con dos asistencias en el torneo y un rendimiento destacado.

: El lateral del Inter ha sido una pieza clave en la defensa de los Países Bajos, con dos asistencias en el torneo y un rendimiento destacado. DEF – Johan Vazquez (México) : México ha sido una de las pocas selecciones que aún no ha encajado goles en el torneo, con Vazquez jugando un papel clave en esa solidez defensiva.

: México ha sido una de las pocas selecciones que aún no ha encajado goles en el torneo, con Vazquez jugando un papel clave en esa solidez defensiva. DEF – Lisandro Martínez (Argentina) : Martínez ha sido sólido en la defensa de Argentina, que aún no ha recibido goles en el torneo, y su equilibrio podría ser clave en la búsqueda del título.

: Martínez ha sido sólido en la defensa de Argentina, que aún no ha recibido goles en el torneo, y su equilibrio podría ser clave en la búsqueda del título. DEF – Daniel Muñoz (Colombia): Muñoz ha destacado en la defensa de Colombia, contribuyendo con goles en ambos partidos de su selección y ayudando a asegurar la clasificación a la fase eliminatoria.

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