Ataques militares de EE. UU. a objetivos iraníes después del ataque a un petrolero comercial en el Estrecho de Hormuz

En esta imagen obtenida de la agencia de noticias ISNA de Irán el 18 de junio de 2026, se pueden ver embarcaciones ancladas en Bandar Abbas a lo largo del Estrecho de Hormuz. Amirhossein Khorgooei | Afp | Getty Images

El ejército de los EE. UU. atacó varios objetivos iraníes después de que se informara que un petrolero comercial en el Estrecho de Hormuz fue golpeado por un proyectil el sábado.

Los ataques fueron la última escalada de tensiones entre los dos países en los últimos días, siguiendo a un acuerdo provisional destinado a poner fin a las hostilidades en la región.

El ejército de los EE. UU. lanzó ataques a objetivos iraníes en la región, incluyendo “infraestructura militar de vigilancia, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas”, según un comunicado en línea publicado el sábado por el Comando Central de EE. UU.

Los ataques fueron en represalia por un ataque iraní anterior en el día a un petrolero comercial, según el Comando Central.

“Irán tuvo la oportunidad de honrar el acuerdo de alto al fuego pero decidió no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un drone de ataque de un solo sentido que impactó en M/T Kiku esta mañana a las 4:30 a.m. ET”, decía el comunicado. “El petrolero con bandera de Panamá navegaba cerca del Estrecho de Hormuz con más de dos millones de barriles de petróleo crudo”.

Bahrein también condenó el sábado un ataque de drone iraní como una “violación flagrante” de su soberanía.

A pesar del aluvión de ataques, el Comando Central dijo que los tránsitos de buques comerciales a través de la vía fluvial crítica continúan.

Los nuevos ataques se producen mientras se supone que EE. UU. e Irán están comprometidos en un alto al fuego de 60 días mientras mantienen conversaciones para poner fin a su guerra. Pero ambos han acusado al otro de violar su parte del acuerdo.

El ejército de EE. UU. atacó a Irán el viernes después de que el presidente Donald Trump acusara a la República Islámica de una “violación imprudente” de un acuerdo de alto al fuego al lanzar ataques de drones a buques en el estrecho. El Comando Central dijo que sus aviones “atacaron a ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones iraníes y sitios de radar costero”.

Esto ocurrió después de que un ataque de drone de Irán el jueves impactara en el carguero con bandera de Singapur Ever Lovely en el estrecho frente a la costa de Omán, dijo el Comando Central en una publicación en X. El buque continuó su camino a través del estrecho, una vía principal para los envíos de petróleo.

Los ataques renovados se producen más de una semana después de que Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaran un memorando de entendimiento destinado a desarrollar un acuerdo de paz permanente para poner fin a la guerra entre sus dos naciones.

Contexto: Los ataques mencionados en el artículo son parte de un conflicto en curso entre Estados Unidos e Irán en la región del Golfo Pérsico.

Verificación de hechos: Este artículo no contiene información controvertida o no verificada.