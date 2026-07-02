Kane, Mbappé, Messi y Haaland son tiburones que huelen la sangre en la Copa del Mundo, dice Tuchel

Kane, Mbappé, Messi y Haaland son tiburones que huelen la sangre en...

Thomas Tuchel comparó a Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Erling Haaland con “tiburones que huelen sangre” después de la actuación heroica del capitán de Inglaterra contra la República Democrática del Congo.

Inglaterra parecía destinada a una sorpresa en la Copa del Mundo en la ronda de 32 después de que el gol temprano de Brian Cipenga le diera a la República Democrática del Congo algo que defender.

Sin embargo, Kane anotó dos goles en los últimos 15 minutos, dando vuelta al juego para asegurar una victoria por 2-1 para Inglaterra que prepara un encuentro con México en los octavos de final.

El jugador de 32 años, en su decimoquinto partido en la Copa del Mundo, es el primer jugador de Inglaterra en marcar un doblete en un partido de fase eliminatoria en el torneo desde Gary Lineker contra Camerún en los cuartos de final de 1990.

También ha marcado ahora 10 goles en sus 11 apariciones en fases eliminatorias de torneos importantes (Copa del Mundo/Euro) desde la Euro 2020, tres más que cualquier otro jugador europeo en ese periodo (Mbappe tiene siete).

Kane llevó su total a cinco goles en el torneo, empatando con Haaland en el segundo lugar de la carrera por la Bota de Oro, y uno detrás de Mbappe y Messi.

Cuando se le preguntó si hay una fuerza que une al cuarteto, Tuchel dijo: “Todos son tiburones. Si huelen sangre, vienen y marcan.

“Estos tipos grandes en esta Copa del Mundo, ¿se miran entre sí y luego van como ‘no, no conmigo’, y luego marco, y luego hago un hat-trick, y luego vas, ‘¿qué está pasando?’ Quiero decir, loco.

“Kane es tan, tan bueno. Es nuestro capitán, es nuestro líder, y decide partidos de fútbol con finales increíbles dos veces. El segundo fue un gol brillante, y feliz de que sea nuestro jugador.”

Inglaterra ha ganado un partido de la Copa del Mundo después de conceder el gol inicial solo por segunda vez en su historia, también lo hizo en la final de 1966 contra Alemania (4-2).

En cuanto al partido en sí, Tuchel le dijo a BBC Sport: “Más estresante de lo que nos hubiera gustado, pero si todos consiguieran lo que quieren, tendríamos un gol temprano, y otro gol, eso no es lo que sucede.

“Tienes que lidiar con la situación a medida que viene. Fue difícil porque consiguieron un gol muy temprano, pero después del primer descanso de hidratación, tuvimos tres, cuatro, cinco grandes oportunidades y tal vez una situación de penal.

“Seguimos tocando la puerta. Su portero hizo paradas increíbles. La reacción y la creencia fueron únicas; encontramos una forma de ganar, merecidamente.

“Queremos que sea fácil, pero si vuelves de un gol a cero y necesitas el último cuarto de partido para recuperarlo, estas son las experiencias que te dan una verdadera creencia, así que no necesitas que un entrenador te lo diga, porque lo sentiste.

“Ahora lo sintieron, luego tuvieron la recompensa frente a nuestros aficionados. Están muy conscientes de lo que hicieron, de lo que se necesitó, y son un equipo totalmente comprometido y lleno de creencia.”

La derrota de la República Democrática del Congo ante Inglaterra significa que ocho de los diez equipos africanos que han jugado en las etapas eliminatorias de la Copa del Mundo han perdido su primer partido de este tipo (dos victorias).

Ofrecieron un fuerte desempeño en el Estadio Atlanta, aunque no lograron crear demasiadas oportunidades, gestionando solo siete disparos, incluyendo uno contra el poste.

El entrenador principal, Sebastien Desabre, se mantuvo positivo tras el pitido final y estaba emocionado por cómo su equipo compitió en su primera Copa del Mundo en 52 años.

“Cuando representas a la selección nacional, debes dejar una buena imagen y creo que esto es lo que hicimos,” dijo Desabre.

“Estamos más orgullosos que decepcionados. Estamos decepcionados de salir de la Copa del Mundo, por supuesto, pero marcamos cinco goles en el torneo, jugamos contra equipos de mayor ranking y conseguimos buenos resultados.

“Queríamos usar la anchura del campo y necesitábamos espacio. También queríamos cerrar mejor el centro y cortar el camino a [Elliot] Anderson, que es importante para la construcción inglesa.

“Logramos acorralar a Inglaterra, pero ellos reaccionaron, y esa es la capacidad de estos grandes equipos. Se necesitó al mejor delantero del mundo para salvarlos, y eso es lo que sucede contra estas grandes naciones.

“Hicimos lo que pudimos; estuvimos cerca de ganar, pero también se puede ver como una victoria para nosotros.”