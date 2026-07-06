McIntosh rompe el récord mundial de 200 metros mariposa.

MONTREAL — Summer McIntosh rompió el récord mundial de natación individual femenina más antiguo el domingo por la noche, terminando la mariposa de 200 metros en 2 minutos, 1.65 segundos en las pruebas canadienses.

La joven McIntosh de 19 años rompió la marca de 2:01.81 establecida por Liu Zige de China en 2009, durante lo que se conoce como la era de los super trajes.

Tricampeona en los Juegos Olímpicos de París 2024, McIntosh golpeó sus puños en el agua en celebración mientras sonreía de oreja a oreja mientras la multitud estallaba dentro de la piscina olímpica.

McIntosh ha apuntado durante mucho tiempo al récord, llegando a 0.18 segundos con un tiempo de 2:01.99 el año pasado en los campeonatos mundiales.

“Como pueden ver mis emociones, este es el mundo absoluto para mí”, dijo McIntosh después de la carrera. “Creciendo, este es el único récord mundial que pensé que nunca rompería y hacerlo esta noche es realmente especial frente a una multitud local.

“Significa el mundo absoluto y estoy en shock en este momento.”

La carrera del domingo fue la primera oportunidad para muchos fanáticos canadienses de ver competir a McIntosh desde su destacado movimiento para entrenar en Austin, Texas, bajo Bob Bowman, el entrenador que guió a Michael Phelps a un récord de 23 medallas de oro olímpicas.

McIntosh competirá en el 400 IM el lunes, en el 400 libre el martes y en el 200 IM el miércoles antes de los Campeonatos Pan Pacíficos en Irvine, California.

Información de The Associated Press fue utilizada en este reportaje.