La decisión de la FIFA de anular la sanción a Balogun es como el Día de los Santos Inocentes, dice el jefe de Bélgica García

La decisión de la FIFA de anular la sanción a Balogun es...

El técnico Rudi Garcia se refirió a la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido de Folarin Balogun como algo propio del “Día de los Inocentes” antes de su partido de octavos de final en la Copa del Mundo.

Bélgica se enfrentará a Estados Unidos en el Estadio de Seattle en busca de un lugar en los cuartos de final, con los anfitriones fortalecidos por el polémico regreso del delantero Balogun.

Durante su enfrentamiento contra Bosnia-Herzegovina en la primera ronda de la fase final, Balogun fue expulsado por una entrada por detrás a la pierna del defensor Tarik Muharemovic.

Se convirtió en el cuarto jugador en marcar un gol y ser expulsado en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo, aunque la FIFA confirmó que la sanción de Balogun sería suspendida durante un año.

“Yo no sabía que en la Copa del Mundo de la FIFA el cinco de julio ahora es el primero de abril, y es el Día de los Inocentes”, dijo García a los reporteros.

Se refirió a un comunicado emitido por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), que dijo estar “asombrada” por la decisión de la FIFA y estar “investigando todas las posibles opciones”.

“Fue un descubrimiento para mí. Creo que tenemos que referirnos a la comunicación de mi federación, la federación belga. Creo que hay muchas cosas ahí”, continuó García.

“La federación belga no se defiende a sí misma, no defiende al equipo nacional, defiende al fútbol en general. Defiende su integridad, defiende su ética.

“Creo que es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que hay este tipo de decisión.”

La FIFA, sin embargo, explicó el motivo de su decisión en un comunicado propio.

“De acuerdo con el artículo 27 del código disciplinario de la FIFA, la aplicación de la suspensión del partido se suspende durante un período de prueba de un año”, decía el comunicado.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción aplicada sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción.”

La decisión de la FIFA fue recibida con agrado por el presidente Donald Trump, ya que su país busca ganar su primer partido de octavos de final en la Copa del Mundo desde una victoria por 2-0 sobre México en 2002.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió en un comunicado en redes sociales.

A García se le preguntó por su respuesta a los comentarios de Trump, pero insistió en que su enfoque completo seguía en la tarea en mano, que era vencer a Estados Unidos.

“Tenemos que mejorar; podemos mejorar nuestra consistencia durante el juego”, añadió García.

“Debemos alcanzar el nivel belga que espero desde el inicio hasta el final. Necesitamos ser más consistentes durante los 90 minutos.”

Bélgica ha ganado cada uno de sus últimos tres partidos de la Copa del Mundo contra naciones de Concacaf, uno más que en sus seis anteriores combinados (G2 E1 P3).

Su único partido contra oponentes de esa región en la fase de eliminación fue una victoria por 2-1 sobre Estados Unidos en los octavos de final en 2014.