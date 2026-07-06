Dejamos todo ahí

Jordan Pickford repelió un millón de saques de esquina, Jarell Quansah fue expulsado, Jordan Henderson fue retirado en camilla después de caer sobre las vallas publicitarias. Harry Kane tuvo una apelación por penal no concedida. Y de alguna manera, en el caldero del Estadio Azteca, Inglaterra resistió.

Victoriosos por 3-2, con 10 hombres contra 11, en el ambiente más hostil de este Mundial. Inglaterra está en los cuartos de final.

El doblete rápido de Jude Bellingham en la primera mitad puso a Inglaterra en el paraíso, antes de que el impresionante volea de Julian Quinones redujera la ventaja para los anfitriones.

El penal de Kane en la hora de juego lo puso 3-1, pero la tarjeta roja otorgada por el VAR a Quansah y un penal de Raúl Jiménez en el minuto 69 prepararon un final frenético que puso a prueba los nervios de cada jugador inglés.

Tuchel apenas podía contenerse en el silbido final: “Muy orgulloso”, dijo. “Necesitábamos todo. Fue súper difícil. En los momentos en que pensamos que atraparíamos el impulso, tuvimos contratiempos. Esa es una mentalidad adecuada”.

El entrenador de Inglaterra reservó sus mayores elogios para el carácter de sus jugadores bajo presión. “Este equipo lo siente de verdad. Cuando las cosas se ponen difíciles, nunca se rinden, nunca pierden la fe. Fue un paso más. Tenemos que asimilar esto.

“Esto es Azteca, es México, un juego loco. Lo dimos todo, cada uno de nosotros. Ahora a toda máquina”.

Kane, aún ronco de cantar en el vestuario, también estaba emocionado en el bordeline. “Fue un juego loco”, dijo el capitán. “Tuvimos que luchar y encontrar algo. Acabo de estar cantando, no puedo hablar realmente. La ocasión, el equipo, todo en nuestra contra, encontramos una manera”.

El delantero del Bayern Munich tuvo un reclamo de penal rechazado durante la segunda mitad en una tarde polémica para los árbitros, pero se negó a darle importancia. “Pensé que llegué primero al balón, fue uno de esos días. El árbitro nos pitó mucho en contra. Al final no importó así que estoy feliz”.

El apoyo de la afición inglesa, que llenó cada rincón de la asignación en el Azteca y se hizo escuchar por encima de una de las hinchadas locales más intimidantes del fútbol mundial, recibió una mención especial de su capitán. “Increíble, apoyo increíble”, dijo Kane. “Sin palabras”.

La nota desfavorable llegó al final cuando Henderson, amonestado anteriormente en la segunda mitad por discutir con el árbitro, cayó sobre las vallas publicitarias en tiempo de descuento y necesitó tratamiento antes de ser ayudado a salir. Kane rápidamente tranquilizó a los aficionados diciendo que no era algo serio. “Jordan simplemente se cayó allí. Creo que está bien, solo algo con su brazo”.

Inglaterra se enfrentará a Noruega en los cuartos de final en Miami el próximo sábado, un equipo que eliminó a Brasil en los dieciseisavos de final con dos goles tardíos de Erling Haaland.