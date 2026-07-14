Brighton anuncia la llegada de Vuskovic en un acuerdo récord del club.

Brighton ha completado la firma del altamente valorado defensor del Tottenham, Luka Vuskovic, en un acuerdo récord para el club de £50 millones.

Vuskovic, quien no jugó un partido competitivo durante su tiempo en el Tottenham, se une a Brighton en un acuerdo que supuestamente está compuesto por £46 millones más £4 millones en bonificaciones.

El joven de 19 años deja el norte de Londres como la cuarta venta más cara en la historia del Tottenham, detrás de Gareth Bale, Harry Kane y Kyle Walker.

El Tottenham fichó a Vuskovic del Hajduk Split la temporada pasada pero lo cedió al equipo de la Bundesliga Hamburgo, donde sobresalió durante la campaña 2025-26.

Realizó 30 apariciones en todas las competiciones, anotando seis goles. Vuskovic también registró los totales más altos del equipo en pases exitosos (1,398), duelos aéreos ganados (162) y despejes (262), mientras que solo Fabio Vieira (siete) anotó más veces para Hamburgo que el adolescente.

Vuskovic dejó en claro al regresar a Inglaterra que quería jugar en el primer equipo, algo que el Tottenham no le podía garantizar después de fichar a Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke del Brighton.

Y con Cristian Romero, Kevin Danso y Micky van de Ven por delante de él en la jerarquía, Vuskovic ha decidido unirse a Brighton en un contrato de cinco años.

“Luka ha tenido un comienzo fantástico en su carrera, es algo que hemos seguido de cerca”, dijo el entrenador de Brighton, Fabian Hurzeler, al sitio web del club.

“La temporada pasada demostró que puede jugar a un nivel muy alto y queremos ayudarlo a desarrollarse dentro de nuestro ambiente.

“Ha habido mucho ruido externo sobre la llegada de Luka, pero sigue siendo un chico joven que necesitará tiempo para adaptarse a las exigencias de jugar para Brighton y la Premier League.

“Pero confiamos en que lo asumirá con valentía”.

Vuskovic ocupa el lugar dejado por Van Hecke, quien se unirá al exentrenador del Brighton, Roberto De Zerbi, y se convierte en la sexta incorporación de las Gaviotas en este verano.

Formó parte del equipo de Croacia para la Copa del Mundo, jugando y comenzando solo un partido en la derrota 4-2 de su país contra Inglaterra en el partido inaugural del torneo.

Brighton también ha dado la bienvenida a Zadok Yohanna, Pascal Struijk, Costinha, Michael Svoboda y Rodrigo Rego, mientras que también permitió que Brajan Gruda regresara a préstamo al RB Leipzig.

El equipo de Hurzeler se prepara para volver a la competición europea después de terminar en octavo lugar en la Premier League la temporada pasada, lo que les permitió clasificarse para la Conference League.

Es la primera vez que compiten en Europa desde 2023-24 cuando alcanzaron los octavos de final de la Europa League.

Iniciarán su campaña en la Premier League en casa contra el Aston Villa el 23 de agosto antes de viajar a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea siete días después.