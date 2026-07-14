Inglaterra v Argentina: Nombramiento de Elfath como árbitro para la semifinal de la Copa del Mundo poco probable de complacer al campo de los Tres Leones

Ismail Elfath ha sido designado como árbitro para el partido de semifinales de la Copa del Mundo de Inglaterra contra Argentina el miércoles por la noche (hora del Reino Unido), una noticia que probablemente no será bienvenida en el campamento de los Tres Leones.

Elfath ha dirigido tres juegos en el torneo hasta ahora, incluido el controvertido enfrentamiento entre Uruguay y España en el que se acusó a los suramericanos de intentar golpear a los campeones europeos.

Uruguay recibió solo dos tarjetas amarillas antes de que el juego se saliera de control en el tiempo de descuento cuando Agustín Canobbio fue expulsado por derribar a Pau Cubarsi. Canobbio luego confrontó a Elfath antes de abandonar el campo mientras Uruguay se retiraba en desgracia.

Hablando después, el director técnico de España, Luis de la Fuente, dijo: “No fue el tipo de partido más cómodo, pero para eso están los árbitros. Arbitrar es muy difícil. Entiendo que hay herramientas, como el VAR, que deberían ayudar. Espero jugar partidos normales a partir de ahora. No quiero meterme en problemas y decir nada sobre los árbitros”.

Elfath y su equipo estadounidense también estuvieron involucrados en un momento incómodo en el juego entre Brasil y Noruega.

Brasil recibió un penalti cuando Kristoffer Ajer derribó a Matheus Cunha dentro del área. Elfath inicialmente dejó seguir la jugada, pero se le pidió que revisara su decisión por el VAR, Tatiana Guzmán de Nicaragua. Cuando lo hizo, las repeticiones televisivas no mostraron un ángulo que demostrara que Ajer tocó ligeramente el balón y se concedió el penalti. Bruno Guimarães falló el posterior penalti.

Lejos de la controversia, la búsqueda de Elfath por alcanzar la cima del arbitraje tiene una historia interesante.

Nacido en Marruecos, se mudó a Estados Unidos a los 18 años después de ganar una lotería de visas de diversidad. Se graduó de la Universidad de Texas con una licenciatura en ingeniería mecánica.

El árbitro de 44 años dirigió su primer partido de la Major League Soccer en 2012 y se unió a las filas de la FIFA cuatro años después.

Inglaterra espera una noche sin problemas contra un equipo de Argentina cuyos partidos anteriores han estado llenos de controversia.

Lionel Messi evitó una tarjeta roja por raspar los tacos en el talón de Aissa Mandi de Argelia en el partido de apertura de Argentina. Messi se escapó y pasó a marcar un hat-trick en una victoria por 3-0 con Argelia presentando una queja oficial a la FIFA.

Otro equipo del norte de África se sintió perjudicado cuando Egipto tuvo un gol anulado contra Argentina en su enfrentamiento de octavos de final. Su frustración se vio agravada cuando Mohamed Salah vio cómo se desestimaba una petición de penalti poco antes de que Enzo Fernández marcara el gol ganador para los campeones defensores.

En los cuartos de final, Argentina tuvo dificultades para superar a Suiza hasta que Breel Embolo fue expulsado después de recibir una segunda tarjeta amarilla por simulación. Los hombres de Lionel Scaloni pasaron a ganar 3-1 en el tiempo extra.

Fecha: 15 de julio

Inicio: 8pm hora del Reino Unido

Lugar: Estadio Mercedes-Benz, Atlanta.