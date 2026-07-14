Walker se va caminando: Sluggers de las Cards gana HR Derby.

PHILADELPHIA — La multitud con entradas agotadas se puso de pie, esperando que el héroe local Kyle Schwarber ganara su primer Home Run Derby en su tercer intento.

Pero el jardinero de los Cardenales de San Luis, Jordan Walker, protagonizó un final dramático, conectando seis jonrones consecutivos en la final para sorprender a los aficionados de los Filis. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia de los Cardenales en llevarse la corona del Derby.

“No puedo ni describir lo que significa ganarlo,” dijo Walker. “Fueron muchos swings, mucha presión, pero creo que simplemente me divertí sin importar qué. En cada ronda me lo estaba pasando bien.”

Walker conectó 12 jonrones en la final frente a los 11 de Schwarber y se alzó con la victoria con un batazo de 407 pies hacia la izquierda. Ganó un premio de 1 millón de dólares por ganar el Derby, lo cual es más que su salario de 2026 de $799,400.

“Sabía que estaba en una buena posición, pero sé que también puede pasar cualquier cosa,” dijo Schwarber. “Y Jordan fue increíble allí … así que no se puede decir lo suficiente sobre cómo fue capaz de ralentizar el momento y concentrarse.”

Schwarber venció a Willson Contreras en las semifinales para avanzar, y Walker superó a Junior Caminero. Otro jugador de Filadelfia, el inicialista Bryce Harper, fue eliminado en la primera ronda al conectar solo ocho jonrones. Se unió a Jac Caglianone (8), Munetaka Murakami (9) y Ben Rice (7) en la banca.

“Fue genial,” dijo Harper de la experiencia. “Ojalá hubiera tenido una racha mejor que esa. Pero me divertí. Pensé que Kyle iba a conseguir su primero, pero Walker salió y conectó varios seguidos para ganarlo. Bastante genial.”

La multitud se puso más ruidosa al animar en contra de cualquiera que se enfrentara a los favoritos locales. Cuando Contreras fue eliminado por Schwarber, se lo hicieron saber. Y también hicieron lo posible por eliminar a Walker.

“Mi pensamiento era que Filadelfia es brutal,” dijo Walker sobre la multitud. “Quiero decir, sinceramente. Pero creo que es bastante especial porque aman a sus jugadores, y eso es lo que quieres de donde juegas.”

Los jugadores parecieron disfrutar del nuevo formato, que permitió 20 swings sin límite de tiempo en la primera ronda, 15 en las semifinales y 15 más en la final. Walker conectó un total de 31 jonrones, la misma cantidad que Schwarber conectó. El líder de jonrones de la MLB reconoció que la multitud local lo emocionó demasiado.

“Desde el primer lanzamiento sentí que iba demasiado fuerte, tratando demasiado fuerte porque quería lograrlo y quería hacerlo por ellos,” dijo Schwarber. “Me estaba hablando a mí mismo, solo tengo que calmarme aquí porque está alborotado y te alimentas de eso.”

Otros aspectos destacados incluyeron el batazo de 491 pies de Caminero en la primera ronda, el jonrón más largo de la noche. Aterrizó un pie más lejos que el jonrón más largo de Contreras, un tiro de 490 pies, también en la primera ronda. Pero fue el final dramático de Walker lo que silenció el estadio de manera definitiva.

“Cuando vi que llevaba un poco, me emocioné,” dijo Walker sobre su jonrón ganador. “Cuando pasó por encima de las gradas, fue entonces cuando me desconecté y solo celebré con mis compañeros de equipo.”