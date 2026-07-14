Argentina e Inglaterra, una rivalidad mundialista que se gesta desde hace siglos

Argentina e Inglaterra se enfrentan en las semifinales del Mundial en Atlanta, pero ¿de dónde viene realmente la animosidad? Crédito: FA/AFA vía X

En la vida hay cosas que, por mucho que pase el tiempo o cuantas cosas cambien, siguen encontrando el camino una hacia la otra. Llámelo suerte, destino o coincidencia, algunas cosas no se pueden escapar. Este es el caso de Argentina e Inglaterra, dos enemigos que parecen perpetuamente vinculados, que se enfrentarán en la Copa del Mundo por primera vez en 24 años este miércoles en Atlanta. El ganador consigue un puesto en la final contra el ganador del partido entre Francia y España.

La rivalidad entre Inglaterra y Argentina no es fabricada. Es tan real como parece y es profundo; es de varias capas. Tiene sus raíces en el fútbol, ​​la historia, la política y el colonialismo. Este es posiblemente el enfrentamiento más grande que la Copa Mundial puede producir en términos de rivalidad tanto dentro como fuera del campo, y sólo podría ser mayor si los dos se enfrentaran en la final misma.

Pero el escenario no podría ser más grande de lo que es. Esta es la primera y la última vez que Lionel Messi jugará oficialmente contra Inglaterra representando a Argentina. Es el partido con el que, según sus comentarios tras Suiza, siempre había soñado.

Piénselo por un momento: Lionel Messi, que ha logrado básicamente todo lo que un futbolista puede lograr y más, todavía tenía un último sueño por cumplir: jugar contra Inglaterra en el escenario más grande. Es un enfrentamiento que casi todos los legendarios número 10 argentinos han jugado. La jugó Antonio Rattín. También lo hicieron Maradona y Ariel Ortega. El destino guardó este momento para el ocaso de la carrera de Messi.

ÃŽles Malouine, Islas Malvinas, Islas Malvinas

No sería inexacto decir que la rivalidad entre Argentina e Inglaterra no comenzó en una cancha de fútbol o durante una Copa del Mundo; Comenzó en América del Sur hace unos siglos. El descubrimiento de las Islas Malvinas ha sido cuestionado desde el principio. Algunos dicen que el primer avistamiento fue realizado por el navegante holandés Sebald de Weert alrededor de 1600, aunque otras fuentes atribuyen el crédito al navegante inglés John Davis en 1592, una afirmación que sigue siendo controvertida.

El primer desembarco confirmado, sin embargo, pertenece al capitán inglés John Strong, quien navegó por el canal entre las dos islas principales en 1690 y lo llamó “Falkland Sound”, en honor a Anthony Cary, vizconde de Falkland, quien financió el viaje, nombre que eventualmente tomaría el grupo de islas. El asentamiento llegó aún más tarde: en 1764, el explorador francés Louis Antoine de Bougainville fundó la primera colonia de las islas, Port St. Louis, en East Falkland, nombrando al archipiélago Islas Malvinas después del puerto bretón de Saint-Malo, la raíz directa del nombre español, Islas Malvinas. Gran Bretaña siguió en 1765, reclamando las islas para Jorge III y estableciendo su propio asentamiento, Port Egmont, en West Falkland.

Imagen extraída de la página 354 del volumen 2 deUna geografía histórica de las colonias británicaspor Charles P. Lucas. Original conservado y digitalizado por la Biblioteca Británica. Dominio público.

Cuando Argentina obtuvo su independencia de España en 1816, comenzó a reclamar las islas como sucesora de España, ya que España las había mantenido desde que compró el asentamiento francés en 1766. En 1829, Buenos Aires nombró a Luis Vernet comandante civil y militar de las islas, otorgándole el monopolio de la caza de focas, una medida que Gran Bretaña protestó formalmente a través de su consulado en Buenos Aires. El control de Argentina comenzó a disminuir sólo dos años después: en 1831, Vernet se apoderó de varios barcos estadounidenses que cazaban focas en violación de su monopolio y, en represalia, el USS Lexington de la Armada de los EE. UU. allanó y destruyó efectivamente el asentamiento, arrestando a los hombres de Vernet. La posición de Argentina en las islas ya estaba muy debilitada antes de que Gran Bretaña actuara.

El capitán británico James Onslow llegó a Port Louis el 3 de enero de 1833, e inmediatamente solicitó que se sustituyera la bandera argentina por la británica y que la administración se marchara. El comandante argentino, muy superado en número, protestó formalmente pero se retiró sin luchar el 5 de enero. Éste es el punto de origen de la disputa moderna: Gran Bretaña reafirmó lo que consideraba su reclamo preexistente, nunca formalmente abandonado, de 1765, mientras que Argentina considera que fue expulsada por la fuerza de una colonia argentina legítima y en funcionamiento.

La cuestión de las Malvinas permaneció en gran medida latente durante más de un siglo

Después de 1833, el asunto permaneció en gran medida inactivo. Gran Bretaña administró las islas sin grandes desafíos. De hecho, los dos países se acercaron, no se separaron. Gran Bretaña se convirtió en un importante inversor en varios sectores argentinos, incluidos los ferrocarriles, el frigorífico y las finanzas. De hecho, fue Gran Bretaña quien introdujo deportes como el fútbol y el rugby en el país en primer lugar. Es por eso que algunos clubes argentinos, como River Plate y Newell’s Old Boys, todavía llevan nombres ingleses en la actualidad. El impacto cultural que Inglaterra ha tenido en Argentina ha sido sustancial, lo cual es irónico, considerando cuán ferviente es la rivalidad entre las dos naciones.

El asunto de las Malvinas específicamente resurgió como una disputa diplomática viva sólo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1964, dos años antes de que Inglaterra y Argentina se enfrentaran por primera vez en una Copa Mundial. Ese año, la cuestión de los territorios coloniales fue en general objeto de un nuevo escrutinio internacional, cuando el Comité Especial de Descolonización de la ONU asumió formalmente el estatus de las islas, trasladando la disputa de un agravio bilateral al escenario mundial.

El caso argentino a favor de las islas se basa en cuatro argumentos. Comienza con la sucesión. Como heredero reconocido de la soberanía española después de 1816, Argentina remonta su reclamo hasta el Tratado de Tordesillas de 1494, el tratado mediado por el papa que una vez dividió todo el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Luego está la geografía: las islas se encuentran aproximadamente a 300 millas de la costa argentina, a las puertas de un vecino desde cualquier punto de vista razonable, y ni mucho menos cerca de la de Gran Bretaña. Después viene lo que Argentina llama la “usurpación” de enero de 1833, cuando una colonia argentina en funcionamiento, tanto civil como militar, fue expulsada por el cañón de un arma británica, no recuperada de algún puesto avanzado abandonado. Y, finalmente, el argumento que Argentina ha llevado a la era moderna: en el comité de descolonización de la ONU de 1964, enmarcó el control británico de las islas exactamente como lo que la ONU estaba, en esa década, desmantelando en todas partes: un vestigio colonial que pertenecía, por derecho, a la nación soberana de al lado.

La isla West Point es una de las Islas Malvinas, situada al oeste de West Falkland. Tiene una superficie de 1.255 hectáreas (4,85 millas cuadradas) y funciona como granja de ovejas. Crédito: Liam Quinn – CC-BY-2.0

La respuesta de Gran Bretaña se basa en un terreno completamente diferente. Comienza con la longevidad: John Strong desembarcó en 1690, John Byron reclamó las islas en 1765, y ambas fechas se sitúan más de cincuenta años antes de que Argentina existiera como país. El argumento de Gran Bretaña plantea una pregunta simple: ¿cómo puede una nación reclamar la herencia de una disputa que es anterior a su propio nacimiento? A partir de ahí, Gran Bretaña se apoya en una doctrina tan antigua como el propio derecho internacional: la prescripción, la idea de que una administración pacífica e ininterrumpida durante un período de tiempo suficientemente largo resuelve un reclamo, cualesquiera que sean sus confusos orígenes. Gran Bretaña ha mantenido las islas, ininterrumpidamente, desde 1833.

Pero su verdadero argumento hoy no es histórico en absoluto. Se trata de las aproximadamente tres mil personas que realmente viven allí ahora, abrumadoramente británicas en sangre y lealtad, a quienes se les ha preguntado abiertamente y han respondido de manera abrumadora: un referéndum de 2013 arrojó un 99,8% a favor de seguir siendo británicos. Es una inteligente inversión del propio idioma argentino. Si se trata de una situación colonial, sostiene Gran Bretaña, entonces obligar a esos isleños a bajo una bandera que nunca eligieron sería colonialismo, y no al revés. Gran Bretaña ni siquiera reconoce la herida fundamental: sostiene que sólo los soldados argentinos fueron expulsados ​​en 1833, y que los civiles que realmente habían construido vidas allí fueron invitados a quedarse, y en su mayoría lo hicieron.

No, en realidad no. Pero es el único escenario en el que ambos países pueden atacarse entre sí bajo las mismas reglas sin matarse entre sí. Cuando Inglaterra y Argentina salgan a la cancha del estadio Mercedes-Benz de Atlanta, cientos de años de historia y animosidad también estarán en la cancha, de una forma u otra. Pero este encuentro también tiene su propia rica historia futbolística. En 1966, Argentina e Inglaterra se enfrentaron por primera vez en el Mundial de Wembley. Ese partido cambió la historia del fútbol para siempre: durante la victoria de Inglaterra por 1-0, Antonio Rattin, el capitán de Argentina, fue amonestado por una falta sobre Roger Hunt, y minutos después fue expulsado después de protestar por la decisión ante un árbitro cuyo lenguaje dijo que no podía entender.

Rattin se negó a irse durante varios minutos antes de finalmente marcharse, arrugando una de las banderas de las esquinas, que llevaba la Union Jack, y luego sentándose en una alfombra roja dispuesta para uso real, lo que provocó que los aficionados le arrojaran barras de chocolate y luego latas de cerveza, antes de retirarse al vestuario de Wembley. Después, el seleccionador de Inglaterra, Alf Ramsey, echó combustible a la herida y llamó a los jugadores de Argentina “animales”; más tarde afirmaría que se refería a su estilo de juego, no a los hombres. ellos mismos, pero Argentina nunca lo leyó de esa manera. El incidente, y la confusión que lo generó, empujó a la FIFA hacia el sistema de tarjetas amarillas y rojas, utilizado por primera vez en la Copa Mundial de 1970.

El grande llegó hace 40 años, en otro Mundial celebrado en México. 1986, cuatro años después de la Guerra de Malvinas, y un argentino no muy alto con la camiseta número 10. Maradona y Argentina “vengaron” el pibes de Malvinas al marcar el que todavía se considera el gol más grande en la historia de los Mundiales, una carrera completa desde la línea media del campo, minutos después de anotar otro con la mano, el gol que se conocería como la Mano de Dios. Ese gol, por controvertido que siga siendo, ahora se ha convertido en una canción para este mismo partido. â€œQuiero volver a robarle un gol al ladrÃ³nâ€ , es el titulo del tema que se ha vuelto viral en Argentina esta semana.

Desde entonces, Argentina también venció a Inglaterra en el Mundial de Francia 1998, en un partido en el que la joven estrella del equipo, David Beckham, fue expulsado por una patada a Diego Simeone; Inglaterra luchó por empatar 2-2 antes de perder en los penaltis. La tarjeta roja provocó años de abuso y acoso por parte de los propios fanáticos de Inglaterra, antes de que Beckham ayudara a salvar al equipo de perderse por completo la Copa del Mundo de 2002 con un legendario tiro libre contra Grecia, preparando el escenario para su propia venganza. En ese torneo, Beckham anotó el penal ganador contra Argentina, ayudando a diseñar uno de los mayores fracasos de Argentina: la eliminación de la fase de grupos de una Copa del Mundo.

El escenario está preparado para que los dos viejos enemigos vuelvan a luchar en la plataforma más grandiosa del juego. Por el país, por la historia, por el fútbol, ​​el ganador viaja a Nueva York para tener la oportunidad de luchar por una nueva estrella sobre su escudo.