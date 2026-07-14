Día 34 de la Copa del Mundo: Comienzan las semifinales mientras Francia se enfrenta a España en Dallas.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a sus cuatro finalistas, con Francia y España listos para abrir las semifinales en Dallas el martes, antes de que Argentina se enfrente a Inglaterra en Atlanta un día después. El ataque prolífico de Francia se enfrentará a la formidable defensa de España en la primera semifinal, mientras que la segunda revivirá una de las rivalidades más históricas de la Copa del Mundo. Fuera del campo, los jugadores de Noruega recibieron una cálida bienvenida en Oslo, el inusual souvenir de mapache de Erling Haaland se volvió viral, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que se consideraría una propuesta para expandir el torneo de 2030 a 64 equipos. Aquí está lo que necesitas saber sobre las semifinales de la Copa del Mundo:

¿Cuál es el calendario para la primera semifinal?

Francia vs España, el martes 14 de julio (19:00 GMT) – Estadio de Dallas, Arlington, Texas

¿Qué equipos han llegado a las semifinales?

Estos son los equipos que luchan por un lugar en la final de la Copa del Mundo:

Francia (venció a Marruecos 2-0)

España (venció a Bélgica 2-1)

Inglaterra (venció a Noruega 2-1)

Argentina (venció a Suiza 3-1 en tiempo extra)

¿Cuáles son las predicciones para Francia vs España?

Ambos equipos han llegado a las semifinales con estilos contrastantes, con España confiando en un destacado récord defensivo y Francia impulsada por uno de los ataques más peligrosos del torneo. La supercomputadora de Opta da a Francia una probabilidad del 42.1 por ciento de ganar en el tiempo reglamentario, mientras que las posibilidades de España de ganar son del 31.8 por ciento.

¿Qué otras cosas están sucediendo?