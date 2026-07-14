Fox establece fechas de estreno para otoño de 2026: The Floor, Doc, Hells Kitchen y más

Fox establece fechas de estreno para otoño de 2026: The Floor, Doc,...

Fox ha anunciado una serie de fechas de estreno para el otoño de sus favoritos que regresan, éxitos destacados, programas de juegos y más.

La temporada comienza el 21 de septiembre con “Celebrity Name That Tune”, presentado por Jane Krakowski y el nuevo director de orquesta Robin Thicke. Sintoniza al día siguiente para el estreno de la temporada 2 de “Best Medicine” y de “Doc” en su tercera temporada.

“La Casa de Rob Lowe” regresa para su sexta temporada el 23 de septiembre, y la temporada 25 de “Hell’s Kitchen” de Gordon Ramsay se estrena el 24 de septiembre.

La cobertura de fútbol también comienza a finales de mes, con “Los Simpsons”, “Grimsburg” y “Control Animal” regresando el 27 de septiembre.

Consulta la lista completa a continuación:

– Lunes, 21 de septiembre – 8:00-9:00 PM – “Celebrity Name That Tune” (Estreno de la temporada 6) – 9:00-10:00 PM – “Celebrity Weakest Link” (Estreno de la temporada 2)

– Martes, 22 de septiembre – 8:00-9:00 PM – “Best Medicine” (Estreno de la temporada 2) – 9:00-10:00 PM – “Doc” (Estreno de la temporada 3)

– Miércoles, 23 de septiembre – 8:00-9:00 PM – “La Casa” (Estreno de la temporada 6) – 9:00-10:00 PM – “99 para Vencer” (Estreno de la temporada 2)

– Jueves, 24 de septiembre – 8:00-9:00 PM – “Hell’s Kitchen” (Estreno de la temporada 25) – 9:00-10:00 PM – “Fuerzas Especiales: La Prueba Más Dura del Mundo” (Estreno de la temporada 5)

– Viernes (A partir del 4 de septiembre) – 8:00 PM ET / 5:00 PM PT – “Fútbol Universitario de Viernes de Fox”

– Sábados (En curso) – 7:00-10:30 PM ET / 4:00-7:30 PM PT – “Sábado Deportivo de Fox”

– Domingo, 27 de septiembre – 7:00-7:30 PM – “NFL en Fox” – 7:30-8:00 PM – “The OT” / Repeticiones de Animación FOX – 8:00-8:30 PM – “Los Simpsons” (Estreno de la temporada 38) – 8:30-9:00 PM – “Control Animal” (Estreno de la temporada 5) – 9:00-9:30 PM – “Chicos Básicos Universales” (Estreno de la temporada 3) – 9:30-10:00 PM – “Grimsburg” (Estreno de la temporada 3)