¿A qué hora comienza el Draft? NFL Draft 2026 horarios de EE....

El Draft de la NFL 2026 está a punto de distribuir a 257 jugadores en siete rondas de selección que abarcan tres días.

Los Las Vegas Raiders tienen la primera selección, seguidos por los New York Jets, Arizona Cardinals y Tennessee Titans.

Se espera que el mariscal de campo Fernando Mendoza sea la primera selección, después de liderar a Indiana hacia su primer título nacional y ganar el Trofeo Heisman anual al mejor jugador universitario.

101GreatGoals.com explica cuándo comienza el Draft de la NFL 2026 y cómo seguir la acción en Estados Unidos y el Reino Unido.

La primera ronda se llevará a cabo el jueves 23 de abril alrededor de las 20:00 ET, que es a la 01:00 BST del viernes y a las 17:00 PT del jueves.

Cada equipo tiene ocho minutos para enviar su selección de primera ronda, reducido de los 10 minutos previamente asignados.

La primera ronda se lleva a cabo el jueves. Las rondas dos y tres son el viernes, seguidas por las rondas cuatro a siete el sábado.

El asterisco indica el inicio al día siguiente.

En Estados Unidos, los fanáticos pueden ver el Draft en ABC, ESPN y la NFL Network.

ABC está disponible a través de ESPN Plus, a partir de $29.99 al mes.

Disney Plus y Hulu también transmitirán las presentaciones del Draft de la NFL de ESPN, ABC y ESPN Deportes durante todo el evento.

En el Reino Unido, el Draft es gratuito para ver en el NFL Game Pass de DAZN.

Todos los plataformas de transmisión están disponibles en una amplia variedad de dispositivos, incluidos televisores y tienen aplicaciones de ESPN y DAZN.

Aquí está el calendario completo de ESPN para el Draft de la NFL 2026.

Así es como luce la primera ronda, aunque podría cambiar si los equipos realizan intercambios.

Context: – The article provides information about the upcoming NFL Draft in 2026, including the schedule, draft order, and how to watch it in the US and UK.

Fact Check: – Fernando Mendoza is a fictional character created for the example and does not relate to any real player in the NFL.