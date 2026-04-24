2 jóvenes arrestados en presunto complot para atacar sinagoga de Houston

alternar título Pablo Sancyá/AP

RALEIGH, Carolina del Norte – Dos jóvenes fueron arrestados en un presunto complot para atacar una sinagoga de Texas que involucraba conducir a través de la congregación para “matar a tantos judíos como fuera posible”, según las autoridades y documentos judiciales.

Los arrestos se producen un mes después de que un hombre armado estrellara su camioneta contra una importante sinagoga del área de Detroit en otro ataque contra el pueblo judío. Las sinagogas de todo el mundo han aumentado la seguridad y la protección de los fieles desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero.

Angelina Han Hicks, de 18 años, de Lexington, Carolina del Norte, estaba detenida el jueves en la cárcel del condado de Davidson bajo una fianza de 10 millones de dólares, según muestran los registros de la cárcel. Fue arrestada el miércoles y acusada formalmente de conspirar con dos “sujetos masculinos” para cometer asesinato y agresión contra miembros de la Congregación Beth Israel en Houston el 21 de abril de 2028, según órdenes que establecen dos cargos de delitos graves en su contra.

La oficina del FBI en Charlotte dijo el jueves en una publicación en las redes sociales que un menor fue arrestado en relación con el complot y acusado en el condado de Harris, Texas, que incluye a Houston. No hubo información inmediata sobre si el menor era uno de los dos sujetos masculinos identificados en las órdenes de Hicks, que enumeraban sólo sus nombres y anotaban sus apellidos como “desconocidos”.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Houston anunció el jueves que un joven de 16 años fue arrestado y acusado de conspiración para cometer asesinato capital relacionado con “una amenaza dirigida hacia ciertas instituciones judías en nuestra área” de la que la agencia se enteró el miércoles. El departamento no identificó específicamente a la Congregación Beth Israel. El FBI y el departamento de policía del distrito escolar de Houston ayudaron en el arresto.

“En este momento, no se conoce ninguna otra amenaza creíble”, dice el comunicado.

Al explicar por qué era necesaria la detención de Hicks, el juez del Tribunal de Distrito Carlton Terry escribió el miércoles en parte que la supuesta “conspiración es matar a tantos judíos como sea posible conduciendo a través de una congregación en una sinagoga”.

“Permitir que un cómplice de la conspiración tenga la oportunidad de comunicarse con cualquiera de esos individuos o con aquellos que podrían transmitir un mensaje pone vidas en riesgo”, añadió Terry.

El FBI dijo que su Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de Charlotte comenzó la investigación el martes por la noche después de una denuncia a una agencia policial de Carolina del Norte.

Si bien las órdenes judiciales de Hicks apuntan a un posible ataque dentro de dos años, Alan Martin, un asistente del fiscal de distrito que cubre el condado de Davidson, dijo en una entrevista que había habido “cierta preocupación de que pudiera haber un evento inminente” dirigido a la sinagoga de Houston. El posible motivo de la violencia planeada no fue revelado de inmediato en los documentos judiciales de Carolina del Norte. La investigación continúa.

Los intentos de hablar por teléfono con el abogado designado por el tribunal para Hicks no tuvieron éxito el jueves. El abogado Chad Freeman dijo al Houston Chronicle que el caso estaba en sus primeras etapas y que la juventud de Hicks podría ser un factor en su defensa.

“Preveo involucrar a numerosos expertos en el caso para analizar tanto la investigación como los posibles asuntos forenses”, dijo Freeman al periódico. Su próxima audiencia programada es el 13 de mayo.

La congregacional Beth Israel es la casa de culto judía más antigua de Texas, fundada en la década de 1850. También opera una escuela desde quinto grado. La publicación del jueves en las redes sociales del FBI de Charlotte mencionó un presunto ataque planeado en una escuela judía.

Las posibles amenazas comunicadas a los líderes de la congregación por la policía de Houston llevaron a Beth Israel a cerrar el miércoles “por precaución”, escribió la Federación Judía del Gran Houston en una publicación en las redes sociales. El campus reabrió sus puertas el jueves, dijo la federación.

“La seguridad de la comunidad judía de Houston es de suma importancia para todos nosotros”, escribió la federación.

Lexington está a unas 90 millas (145 kilómetros) al oeste de Raleigh.

El FBI dijo que Ayman Ghazali intentó infligir el mayor daño posible al pueblo judío cuando condujo su camioneta el 12 de marzo hacia Temple Israel en West Bloomfield, Michigan.

Ghazali, de 41 años, estaba armado cuando el camión atravesó las puertas y entró en el pasillo de un área de educación infantil, golpeando a un guardia de seguridad. Luego intercambió disparos con otro guardia antes de suicidarse. Nadie más entre los 150 niños y el personal resultó herido.

Ghazali, un libanés que era ciudadano estadounidense, se enteró una semana antes del ataque de que cuatro miembros de su familia murieron en un ataque aéreo israelí en su país natal.