Dentro de las fauces del ogro, un documental de ACID de Cannes avec des images tournées en Iran sous censure, arrive chez Rediance (EXCLUSIF)

La empresa de ventas con sede en Beijing, Rediance, se ha hecho cargo de las ventas internacionales de “Into the Jaws of the Ogre”, el primer documental de la directora iraní-francesa Mahsa Karampour, que se proyectará en la sección ACID del Festival de Cine de Cannes.

La película se centra en el reencuentro de Karampour con su hermano Siyavash, anteriormente vocalista de una banda punk underground iraní que ahora vive exiliado en Nueva York. La pareja viaja por la ciudad de Nueva York y por las carreteras americanas, surgiendo recuerdos de Teherán, entre ellos imágenes que Karampour filmó en Irán bajo censura, recuerdos de la infancia de su hermano y la historia del asesinato de la banda de Siyavash, The Yellow Dogs, en Nueva York. A medida que Siyavash se refugia cada vez más en personajes imaginarios, el documental traza una relación de hermanos moldeada y tensa por el desplazamiento, en medio de la creciente tensión entre Irán y Estados Unidos que tiene consecuencias personales para ambos sujetos.

“Into the Jaws of the Ogre” es producido por Mathilde Raczymow de Les films du Bilboquet, con el apoyo de Tënk, Mediapart, Périphérie, el CNC, Procirep et Angoa, Ciclic, SCAM, e Institut Français. El proyecto fue desarrollado y presentado en Parisdoc WIP, Moulin d’Andé, Massa Mare, Eurodoc y el Festival WIPP.

Karampour se formó en la École documentaire de Lussas tras estudios de sociología en EHESS y cine en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Trabaja como operadora de sonido y cámara, dirige talleres de cine y participa en la programación de festivales. En 2024, participó en una adaptación teatral de “Ten” de Abbas Kiarostami, dirigida por Guilda Chahverdi.

Rediance ha establecido un sólido historial con títulos internacionales premiados. Su catálogo reciente incluye “Imago” de Dëni Oumar Pitsaev, que ganó el Premio Golden Eye al mejor documental en Cannes el año pasado, y “Lost Land” de Fujimoto Akio, que recibió el premio especial del jurado de Horizontes de Venecia y el premio a la mejor película en el Festival de Cine del Mar Rojo. La alineación actual de la empresa también incluye “Tristan Forever” de Tobias Nölle y Loran Bonnardot, seleccionado para el Panorama de la Berlinale.