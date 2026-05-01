Rioux, el jugador más alto del baloncesto universitario, a UC Irvine…

El jugador de baloncesto universitario más alto de la historia, Olivier Rioux, de 7 pies y 9 pulgadas, se ha comprometido a jugar para UC Irvine, anunció en Instagram el jueves.

El ex centro de Florida no participó en la temporada en la que los Gators ganaron el título nacional en 2025 y jugó en 11 partidos la temporada pasada. A finales de marzo, anunció que ingresaría al portal en busca de más tiempo de juego.

“Próxima parada: Irvine, California”, escribió en su publicación el jueves.

Su anuncio llega después de que las estrellas de Florida Thomas Haugh y Alex Condon anunciaron su regreso para la temporada 2026-27. Rueben Chinyelu, ganador de los premios NABC y Naismith al Jugador Defensivo del Año, se ha inscrito en el draft de la NBA pero se espera que también regrese, lo que posiciona a los Gators como el equipo No. 1 en todos los rankings de pretemporada respetables. También significa que no hay mucho tiempo de juego disponible para talentos en la posición de Rioux, quien será estudiante de segundo año el próximo temporada.

Rioux, quien fue certificado en el Libro Guinness de los Récords Mundiales como “el adolescente más alto del mundo”, ahora jugará para un equipo de UC Irvine que ganó el título de temporada regular de la Big West Conference pero perdió ante Hawai’i en el torneo de la liga. Los Anteaters buscan su primera aparición en el torneo de la NCAA desde 2019.

La escuela está familiarizada con gigantes.

El ex centro de UC Irvine Mamadou Ndiaye, quien mide 7 pies y 6 pulgadas, fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la Big West en 2014 y 2016. Rioux es uno de solo tres jugadores en la historia del baloncesto universitario más altos que Ndiaye, según la Investigación de ESPN.

“Oli está emocionado y listo para los próximos pasos en su viaje”, dijo el agente Peter Yannopoulos a ESPN cuando Rioux ingresó al portal en marzo.