Abogados advierten a los ricos que el asesoramiento legal de IA conlleva serios riesgos

Una pareja disgustada teniendo problemas durante una reunión con su agente en la oficina.

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el boletín Inside Wealth de CNBC con Robert Frank, una guía semanal para inversores y consumidores de alto patrimonio neto.Â RegístrateÂ para recibir futuras ediciones directamente en tu bandeja de entrada.

La abogada Tasha Dickinson dijo que recibe llamadas todas las semanas de clientes preguntando sobre consejos legales que recibieron de ChatGPT, Claude u otro chatbot de inteligencia artificial. Algunos no lo admiten, pero ella puede darse cuenta por su línea de preguntas, dijo.

Un cliente, residente adinerado de Florida, le preguntó a Dickinson acerca de crear un fideicomiso de propiedad comunitaria, una opción atractiva para parejas casadas, diciendo que recibió la sugerencia de IA para ahorrar impuestos para sus herederos, según ella. Dickinson rápidamente señaló un problema: la esposa del cliente había fallecido recientemente.

“Le dije, ‘Bueno, ¿entendes que un fideicomiso de propiedad comunitaria es entre esposo y esposa, verdad?’ Y hubo silencio al teléfono”, dijo Dickinson, socia de Day Pitney. “‘Ellos dicen, ‘Oh, bueno, la IA pensó que era una buena estrategia.’ Bueno, tal vez en el universo sea una buena estrategia, pero no es una buena estrategia para ti.”

Abogados de personas adineradas dijeron a Inside Wealth que sus clientes cada vez más utilizan la IA no solo para investigar temas fiscales, sino también para cuestionar los consejos de sus abogados. Mientras algunos abogados dijeron que la IA ayuda a los clientes a formular preguntas informadas y aprender conceptos básicos, también dicen que plantea un dolor de cabeza y riesgos legales.

Robert Strauss, socio de Weinstock Manion, dijo que varios clientes han subido documentos fiduciarios a sistemas de IA y han vuelto con una lista de preguntas y ediciones sugeridas, obligando a Strauss a defender su trabajo y explicar por qué las recomendaciones de IA no son apropiadas para la situación del cliente.

“Las preguntas están bien, pero resulta en gastar más tiempo en el asunto de lo que normalmente gastaríamos”, dijo. “Terminamos gastando dos, tres, cuatro horas de tiempo tratando con cosas que hasta ahora no han dado resultado. No he recibido una sola sugerencia factible de ese proceso.”

El resultado, dijo, es una falta de confianza por parte del cliente en su abogado.

Más preocupante aún, dijo Strauss, es que los clientes están compartiendo información sensible con modelos de lenguaje grandes, planteando preocupaciones de privacidad de datos y problemas legales. Strauss dijo que su firma actualmente está revisando su contrato con el cliente para advertirles que el uso de chatbots de IA como este puede anular el privilegio abogado-cliente.

En febrero, un juez federal dictaminó que la conversación de un acusado penal con Claude sobre su estrategia de defensa legal no estaba protegida por el privilegio abogado-cliente.

“Lo que me mantiene despierta por la noche en lo que respecta a la IA no es que la IA a veces está equivocada, porque puedo corregir esos errores. Y no es que la gente esté verificando mi trabajo con la IA, porque tengo mucha confianza en mi trabajo”, dijo Dickinson. “Lo que me preocupa es que cuando la gente introduce documentos y realiza estas búsquedas en la IA, están renunciando al privilegio abogado-cliente, y eso es un gran problema.”

Dan Griffith, director de estrategia patrimonial en Huntington Bank, advirtió que preguntarle a un chatbot cómo proteger tus activos con un acuerdo prenupcial o cómo vender tu negocio pagando menos impuestos, por ejemplo, podría usarse en tu contra en un tribunal.