West Brom da a Morrison trabajo permanente después de alejarse del peligro

West Brom ha nombrado a James Morrison como su entrenador principal de forma permanente después de que el ex centrocampista los llevara a la seguridad en el Campeonato.

Morrison, quien jugó 341 partidos durante una etapa de 12 años como jugador en Hawthorns, asumió el cargo de entrenador interino en febrero.

Ese nombramiento llegó después de que el ex entrenador de Minnesota United, Eric Ramsay, fuera despedido después de solo nueve partidos al mando, con el club en peligro de descender a la Liga Uno.

Desde entonces, los Baggies han registrado cuatro victorias, seis empates y una derrota en 11 partidos bajo Morrison, la octava mejor marca en el Campeonato en ese tiempo.

A pesar de recibir una deducción de dos puntos por violar las reglas financieras de la EFL, West Brom aseguró que jugará fútbol de segunda categoría en 2026-27 cuando empataron 0-0 con Ipswich Town, que está buscando el ascenso, el pasado sábado.

Finalizan su campaña jugando como visitantes contra Sheffield Wednesday, que ya ha sido relegado, este sábado, donde podrían subir hasta cuatro lugares, del 21° al 18°.

Morrison dijo en el sitio web del club: “Estoy honrado y emocionado de haber sido nombrado entrenador principal de este gran club de fútbol. Me gustaría agradecer a todos por sus esfuerzos durante mi tiempo como interino, especialmente a los aficionados que nos apoyaron para mantenernos a salvo. Nunca olvidaré el final del partido contra Ipswich cuando parecía que éramos nosotros contra el mundo, con la atmósfera fuera del campo coincidiendo con los esfuerzos de los jugadores en el campo. Esperemos tener más momentos como ese, por favor.”