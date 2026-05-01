Trump da luz verde a un nuevo oleoducto entre Canadá y Estados Unidos

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FORT COLLINS, Colorado – El presidente Trump otorgó el jueves una aprobación clave para un nuevo e importante oleoducto que transportaría petróleo desde Canadá a Estados Unidos, donde sería exportado y refinado.

La ampliación del oleoducto Bridger, de 3 pies de ancho, transportaría hasta 550.000 barriles (87.400 metros cúbicos) de petróleo por día desde la frontera canadiense con Montana hasta el este de Montana y Wyoming, donde se conectaría con otro oleoducto.

El proyecto requeriría aprobaciones ambientales estatales y federales adicionales antes de la construcción, que los funcionarios de la compañía esperan que comience el próximo año. Los ambientalistas esperan detener el proyecto por temor a que el oleoducto pueda romperse y derramarse.

En su volumen máximo, el oleoducto de 650 millas movería dos tercios de la cantidad de petróleo que el oleoducto Keystone XL, más conocido, que se construyó parcialmente antes de que el presidente Joe Biden, alegando preocupaciones sobre el cambio climático, cancelara su permiso el día que asumió el cargo en 2021.

“Ligeramente diferente de la administración anterior. No firmarían un acuerdo de oleoducto. Y tenemos oleoductos en construcción”, dijo Trump después de firmar la aprobación transfronteriza de la Expansión del Oleoducto Bridger.

Trump en su primer mandato aprobó el proyecto Keystone XL en 2020 ante la preocupación de las tribus nativas americanas por posibles derrames y de los grupos ambientalistas por la contribución de los combustibles fósiles al cambio climático.

La cancelación del permiso Keystone XL de Biden al año siguiente frustró a los funcionarios canadienses, incluido el primer ministro Justin Trudeau, después de que Alberta invirtiera más de mil millones de dólares en el proyecto.

A veces llamada “Keystone Light”, la expansión del oleoducto Bridger no cruzaría ninguna reserva de nativos americanos. Más del 70% se construiría dentro de los corredores de oleoductos existentes y el 80% en terrenos privados, dijo Bridger Pipeline LLC en un comunicado.

La empresa con sede en Casper, Wyoming, opera más de 3.700 millas (5.950 kilómetros) de oleoductos de recolección y transmisión en la cuenca Williston de Dakota del Norte y Montana y la cuenca del río Powder de Wyoming.

Bridger Pipeline, una subsidiaria de True Companies, podría evitar una reversión por parte de una futura administración si logra completar su proyecto antes de que Trump deje el cargo. Espera comenzar la construcción en el otoño de 2027 y terminarla a finales de 2028 o principios de 2029, dijo el portavoz de Bridger, Bill Salvin.

El mandato de Trump finaliza el 20 de enero de 2029.

Las subsidiarias de True Company han sido responsables de varios accidentes importantes en oleoductos, incluidos más de 50.000 galones (240.000 litros) de crudo que se derramaron en el río Yellowstone y contaminaron el suministro de agua potable de una ciudad de Montana en 2015, un derrame de 45.000 galones de diésel en Wyoming en 2022 y un derrame en 2016 que liberó más de 600.000 galones (2,7 millones). litros) de crudo en Dakota del Norte, contaminando el río Little Missouri y un afluente.

Las subsidiarias de True acordaron pagar una multa civil de 12,5 millones de dólares para resolver una demanda gubernamental por los derrames de Dakota del Norte y Montana.

Salvin dijo que la compañía ha desarrollado un sistema de detección de fugas impulsado por inteligencia artificial que le permite recibir notificaciones más rápidamente cuando hay problemas. También planea perforar de 30 a 40 pies (9 a 12 metros) debajo de los principales ríos, incluidos Yellowstone y Missouri, para reducir las posibilidades de un accidente. El accidente de 2015 ocurrió en una línea construida en una zanja poco profunda en el fondo del río.

“Diseñamos el oleoducto teniendo en cuenta la integridad y la seguridad. Tenemos planes de respuesta de emergencia en caso de que ocurra algo en el que el petróleo se salga del oleoducto, lo cual es bastante raro”, dijo Salvin.

Los grupos ambientalistas que se oponen al proyecto incluyen el Centro de Información Ambiental de Montana y WildEarth Guardians.

“La mayor preocupación que vemos ahora es la preocupación inherente a todos los proyectos de oleoductos, que es el riesgo de derrames”, dijo la abogada Jenny Harbine de la firma de abogados ambientales Earthjustice. “Los oleoductos se rompen y tienen fugas. Es sólo un hecho en los oleoductos”.