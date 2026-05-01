Apple supera las expectativas de Wall Street mientras el CEO Tim Cook se prepara para renunciar.

Apple superó las expectativas de Wall Street en su primer informe de ganancias desde que anunció que el CEO Tim Cook dejaría su cargo.

Cook compartió sus pensamientos sobre la transición de liderazgo el jueves, diciendo: “No hay nadie en este planeta en quien confíe más para liderar a Apple hacia el futuro” que el próximo CEO John Ternus. Cuando un inversor le preguntó qué consejo le había dado a Ternus, Cook dijo: “Nunca olvides la estrella del norte de la empresa. Sabes, se trata de hacer los mejores productos del mundo que realmente enriquecen la vida de otras personas.”

Ternus también habló brevemente, elogiando la consideración de Cook en la toma de decisiones financieras y diciendo: “Este es el momento más emocionante de mis 25 años de carrera en Apple para construir productos y servicios.”

Cook informó que Apple tuvo su “mejor trimestre de marzo de la historia” y un “crecimiento de dos dígitos en cada segmento geográfico”. También destacó la “demanda extraordinaria de la línea de iPhone17”.

Apple superó las expectativas de Wall Street de $110 mil millones en ingresos, acumulando $111.2 mil millones para el segundo trimestre de 2026. Esta tendencia se mantuvo en China, donde los ingresos alcanzaron los $20.4 mil millones. Además, Apple superó las expectativas de Wall Street de $1.96 en ganancias por acción, reportando $2.01.

Las acciones de Apple aumentaron en operaciones posteriores al cierre tras el anuncio.

El anuncio del 20 de abril de Apple de que Ternus tomará el mando como ejecutivo principal de la empresa en septiembre llega en un momento crítico para el fabricante de iPhone.

Apple no ha invertido tanto en IA como sus mayores competidores, pero todavía está soportando algunos de los costos del auge de la IA. OpenAI, Google y Microsoft han comprado gran parte del suministro mundial de chips de memoria, lo que los ha encarecido, aumentando los costos para Apple para construir sus productos. Cook advirtió el jueves que habría “costos de memoria significativamente más altos” en el tercer trimestre, pero dijo a los inversores que la principal limitación de suministro para Apple eran los nodos avanzados en los que se producen los chips, no los chips de memoria. Samsung reportó sus ganancias trimestrales el mismo día, mostrando un aumento de casi 50 veces en las ganancias de chips de memoria.

Ternus también hereda un legado complicado en privacidad. Mientras Cook ha luchado firmemente por estas protecciones en EE. UU., ha hecho concesiones significativas en China, el segundo mercado más grande y de más rápido crecimiento de Apple.

Cook dijo el jueves que estaba emocionado por el aumento de los ingresos en China, impulsado principalmente por las ventas de iPhone, y que ve una “enorme oportunidad” y está “muy emocionado” por India también. India alberga el segundo mercado de teléfonos más grande, y actualmente Apple tiene solo una “participación modesta” allí, dijo.

Cook también habló sobre cómo Apple está abordando la IA: “no como una función independiente” sino como una “parte esencial e intuitiva de la experiencia en todos nuestros dispositivos”, citando la función de traducción en vivo de AirPods y la promesa de lanzar una versión renovada de Siri más tarde este año. Cook dijo que la empresa “subestimó el nivel de entusiasmo” que los consumidores mostrarían por el recientemente lanzado MacBook Neo centrado en el presupuesto.

Ternus, actualmente vicepresidente senior de hardware, se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001. Apple ha dicho que sus contribuciones fueron fundamentales para introducir muchos productos nuevos, incluidos el iPad y los AirPods, así como muchas generaciones de iPhone, Mac y productos Apple Watch. Se espera que Ternus esté a cargo para cuando Apple lance su primer iPhone plegable más tarde este año.