La revisión de Broadway de El show de horror de Rocky: clásico de culto kitsch retorna sin el shock, peligro y diversión

“Disfruten del espectáculo. No sean unos idiotas,”

Mientras no es el saludo típico de un teatro musical, “The Rocky Horror Show” no es un espectáculo típico. Es uno que es flamantemente anormal y anárquico, y uno que famosamente prospera en la participación entusiasta de la audiencia, pero solo hasta cierto punto (como sugiere la advertencia previa al espectáculo. No arrojen proyectiles, por favor.)

Eso hace que este renacimiento de Broadway del musical de culto de los años 70 se ajuste perfectamente a la ola de espectáculos de fin de temporada de alegría desenfrenada. Pero esta producción de Roundabout en Studio 54, el lugar de desenfreno brillante de otra época, simplemente no es tan divertida, siendo en su mayoría esforzada, exasperante y finalmente agotadora.

Esto podría no hacer ninguna diferencia para los fieles seguidores de cos-play de Rocky, pero los novatos que asisten a este regreso del espectáculo a Broadway desde el renacimiento de 2000 en Circle-in-the-Square, podrían preguntarse de qué se trataba todo el alboroto.

El musical, una parodia rockera y escandalosa de películas de terror y ciencia ficción cursis de mediados de siglo, fue creado por Richard O’Brien (libreto, música, letras y quien interpretó al mayordomo gruñón Riff Raff). Inicialmente fue un fracaso cuando el éxito londinense se trasladó a Broadway en 1975.

Sin embargo, inesperadamente, su versión cinematográfica lanzada ese mismo año se convirtió en un fenómeno de película de medianoche, marcado por sus estallidos espontáneos de la audiencia y eventualmente se convirtió en un hito contracultural, ampliando aún más la brecha generacional. Producciones posteriores en escena a lo largo de las décadas atrajeron a nuevas audiencias de marginados y rebeldes que descubrieron conexiones personales con su espíritu subversivo, sensibilidad camp y celebración desenfrenada de la liberación sexual, fluidez e identidad.

Al igual que esas películas de serie B sin sentido y baratas de científicos locos, invasiones alienígenas y criaturas monstruosas, la trama, los personajes y el diálogo del musical son igualmente arquitectónicos, trascendentes y deliberadamente estúpidos, lo que lo convierte en un escape cómico bienvenido de un mundo real aún más perturbador.

Esta reliquia de producción, sin embargo, no se siente particularmente peligrosa, chocante o incluso alegre. El elenco también es una mezcla heterogénea.

Que encaja más cómodamente aquí es Juliette Lewis de renombre por “Yellowjackets” y “Cape Fear”. Una actriz extravagante y fascinante con un toque de locura sensible al gatillo, que abre el espectáculo luciendo como una ujier demente de Roxy, dando la bienvenida a la audiencia con una de las canciones emblemáticas del espectáculo, “Science Fiction Double Feature”. También interpreta a la criada Magenta con el mismo sentido de rareza extraterrenal.

Rachel Dratch, maestra de la peculiaridad cómica, lleva adelante la historia endeble como la narradora del espectáculo, y lidia con los comentarios de la audiencia con exasperación desconcertada y divertida. El vocalmente fuerte Andrew Durand (“Dead Outlaw”, “Shucked”) interpreta al cuadrado y mandíbula cuadrada Brad, mientras que Stephanie Hsu (“Everything Everywhere All At Once”) es la ingenua Janet, inicialmente prim y luego promiscua. La pareja comprometida y virginal encuentra refugio en un extraño castillo en una noche oscura y tormentosa cuando su coche se avería, y donde estos ingenuos descubren despertares sexuales transformadores que no esperaban.

Son recibidos como parte del descubrimiento de una nueva criatura hecha por el dulce travesti de Transilvania, el Dr. Frank-N-Furter interpretado por Luke Evans (de la serie de TV “Nine Perfect Strangers”, Gaston en la película de acción real “La Bella y la Bestia”). Con medias de red, corpiño de cuero negro y pezones alegres, la actuación de reina caprichosa de Evans como el alien andrógino, ambisexual y hedonista es un tanto tambaleante, siempre dispuesto pero sin lograr el equilibrio ligero y brillante de sexo, maldad y juego.

Otros aspectos de la producción también se sienten desacertados. Como la creación rococó del doctor Rocky (John Rivera), usualmente representado como un reflejo reluciente de belleza masculina, aparece aquí como un no-Adonis, un combatiente musculoso de aspecto WWF, en camiseta de tirantes y sin idea de nada. Amber Gray (de “Hadestown” en Broadway) está desaprovechada aquí y tiene un aspecto lamentablemente espeluznante como Riff Raff, el mayordomo.

Las icónicas melodías de glam-rock, con un toque de “Grease”, especialmente en el primer acto con “Damn It, Janet”, “Over at the Frankenstein Place” y la alegre “The Time Warp”, le dan al espectáculo un levantamiento ocasional. Pero básicamente, es solo un desorden. Y aunque, en cierto sentido, el desorden es el mensaje y la coherencia no es el punto, se espera que alguien, en algún lugar, esté orquestando el caos, incluso si es solo un científico loco con una visión.

Pero la excentricidad clara y el cronometraje afilado que el director Sam Pinkleton aportó a “Oh, Mary!” (y que le valió su premio Tony) no están presentes entre este elenco de alienígenas, demonios, secuaces e inocentes que deambulan por el escenario.

Aunque el aspecto barato y azaroso del espectáculo generalmente es parte del encanto del espectáculo, y es por eso que a menudo funciona tan bien en escenarios no de Broadway, aun así debería sentirse que todo está en sintonía y no como si fuera organizado por un comité dispar -si no desesperado-. (El escenario desordenado y el ambiente teatral fueron creados por el siempre impresionante colectivo de diseño puntos, y claramente aquí no los conectó.)

La producción sin duda satisfará a los fetichistas de “Rocky Horror Show” que todavía encuentran consuelo en los rituales litúrgicos de una contracultura de antaño. Sin embargo, otros simplemente se encontrarán en un bucle temporal agotador.