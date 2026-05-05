ARSENALES 1-0 Atlético de Madrid

El primer gol de Bukayo Saka fue suficiente para enviar al Arsenal a su primera final de la Liga de Campeones en 20 años con una victoria global de 2-1 sobre el Atlético de Madrid.

Un empate tenso, tirante y ajustado se mantuvo en suspenso hasta el final, pero el gol de Saka desde corta distancia fue suficiente para que los hombres de Mikel Arteta reservaran su lugar en Budapest.

Se enfrentarán al actual campeón PSG o al Bayern de Múnich el 30 de mayo.

El avance llegó justo al final de la primera mitad cuando Leandro Trossard se hizo espacio para un disparo bajo que Jan Oblak no pudo controlar y dejó el balón en peligro.

Saka, lo suficientemente en forma para empezar en la banda derecha, reaccionó rápidamente para marcar y poner al Arsenal 2-1 arriba en la eliminatoria.

Una ventaja que mantuvieron con cierto grado de comodidad en una noche que solo vio cuatro intentos a puerta combinados.

El PSG eliminó al Arsenal en las semifinales de la temporada pasada y podría estar esperando de nuevo más adelante este mes, una semana después de que esperan haber asegurado su primer título de la Premier League en 22 años.

La única aparición previa del Arsenal en una final de la Liga de Campeones fue en 2006, cuando perdieron ante el Barcelona.

A lo largo de las dos eliminatorias, los Gunners superaron ligeramente al Atlético, cuya peligrosa delantera fue en su mayoría contenida en una noche de tensión y luego celebración en el norte de Londres.

Declan Rice fue sobresaliente durante todo el partido, mientras que Viktor Gyokeres lideró la línea de manera combativa. El sueco falló la mejor oportunidad de la segunda mitad, disparando por encima después de un magnífico pase de Piero Hincapie, mientras que el Arsenal jugó principalmente al contraataque en los segundos 45 minutos.

Diego Simeone buscaba llevar al Atlético a su tercera final bajo su dirección, pero su decisión de sustituir tanto a Antoine Griezmann, en su última aparición en la Liga de Campeones, como a Julian Alvarez en el minuto 66, le salió mal.

Los visitantes ofrecieron poco y solo una ráfaga de tarjetas amarillas al final añadió algo de picante a la noche.